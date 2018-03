Uomini e Donne, il giorno tanto atteso è arrivato: via all'esperienza da tronista di Tina Cipollari. Una nuova avventura per la storica opinionista del programma da poco tornata single dopo la fine del suo matrimonio con Chicco, in arte Kikò, Nalli, hairstylist delle star. Incontrato proprio nello studio di Maria De Filippi. La Vamp torna quindi a cercare l’amore a Uomini e Donne, ma all'interno del trono classico, non quello over come si pensava. A proposito di trono over: Gemma Galgani, la dama più famosa del parterre femminile e 'acerrima nemica' di Tina, ha già 'approfittato' e avanzato una richiesta alla padrona di casa: vorrebbe prendere il posto di Tina, quindi quello di opinionista, al trono dei giovani. In modo da "contraccambiare la mediesima accoglienza che lei riserva ai miei corteggiatori". Potete facilmente immaginare la reazione della Cipollari, ma chissà se la produzione del dating show prenderà sul serio l'appello di Gemma che, evidentemente, dopo tanti anni di insulti feroci, frecciatine pesanti e umiliazioni freme di rendere pan per focaccia alla sua rivale. In attesa di sapere se davvero Maria permetterà a Gemma di sedere tra i tronisti e giudicare il percorso di Tina, torniamo alla nuova protagonista del trono classico. (Continua dopo la foto)

Alla corte dell'opinionista sono arrivati uomini di tutte le età. D'altronde Tina, che il popolo del web ha subito soprannominato vera e propria 'milf', aveva detto che avrebbe accettato corteggiatori dai 50 agli 80 anni d'età. Ma sul tema corteggiatori, telespettatori più romantici, hanno subito pensato a uno in particolare. A quanto pare, infatti, il pubblico di Uomini e Donne ha già le idee chiare: il desiderio più grande è quello di rivedere Chicco Nalli scendere le famose scale dello studio di Maria. Avete letto bene: l'ex marito e padre dei 3 figli della Cipollari. Nonostante entrambi abbiano confermato che il loro matrimonio è finito, c'è chi incrocia le dita per un ripensamento. In un ritorno di fiamma che, semmai accadesse, sarebbe un colpo di scena clamoroso. (Continua dopo le foto)

Nulla è da escludere, ma è improbabile che l'hair stylist si presenti in trasmissione per corteggiare la ex moglie. Tra loro la storia d'amore, che è durata 12 anni, sembra chiusa a doppia mandata. La paparazzata di qualche giorno fa di Tina e Chicco insieme, davanti casa, aveva fatto alzare le antenne ai fan, ma solo per poco. La verità, confermata da entrambi, è che pur separati continuano a vivere nella stessa casa per il bene dei figli. Le foto, pubblicate sul settimanale Diva e Donna, mostrano i due ex mentre insieme accompagnano i figli a scuola, e poi, ancora insieme, tornano a casa portando le buste della spesa. Complicità e rapporto civile, sì, ma l'amore è arrivato al capolinea. La coppia si è detta ufficialmente addio lo scorso gennaio, confermando i rumor che si rincorrevano da tempo. A unirli resta l'amore per Mattias, 14 anni, Francesco, 11, e Gianluca, 10, ma è tempo di ricominciare. Lei ci sta già provando, a Uomini e Donne.

