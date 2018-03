Simbolo della bellezza curvy e sinuosa, Valeria Marini è una delle showgirl più amate dagli italiani. Nata a Roma il 14 maggio del 1967, Valeria Virginia Laura Marini, questo il nome all'anagrafe, dopo la separazione dei genitori si trasferisce a Cagliari insieme alla mamma, Gianna Orrù, e alla sorella Claudia. Grazie ai suoi 178 centimetri di altezza (la showgirl pesa 68 chili) Valeria esordisce nel mondo dello spettacolo come modella con lo pseudonimo di Lolly, piazzandosi al terzo posto al concorso ''Una ragazza per il cinema''. Il grande successo arriva negli anni Novanta con la compagnia de ''Il Bagaglino'', che la consacra. Valeria, ormai sex symbol e sogno proibito di migliaia di uomini, partecipa a diversi film e le sue apparizioni in tv sono sempre più frequenti. Nel 1994 posa per la prima copertina della rivista ''Noi'', fotografata in 3D da Franco Gengotti, vendendo oltre un milione di copie in una settimana. Nello stesso anno insieme ad Alba Parietti presenta ''Serata Mondiale'' con ascolti record. Nel 1997, insieme a Mike Bongiorno e Piero Chiambretti arriva la grande occasione con la conduzione della 47ma edizione del "Festival di Sanremo". Ancora tv: nella stagione 2001-2002 partecipa a ''Quelli che il calcio'' di Simona Ventura. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel 2005 realizza quello che dice essere un sogno che aveva fin quando era bambina; realizza e produce una linea di moda di lingerie e costumi da bagno per donna, dal nome "Seduzioni" e avvia così la sua carriera da stilista. Valeria Marini non ha lavorato solo in Italia: nel 1996, si è fatta conoscere dal pubblico spagnolo col film Bambola di Brigas Luna; tra il 2000 e il 2001, ha recitato invece nel film Corazón de bombón e Buñuel y la mesa del Rey Salomón. A lungo fidanzata con l'imprenditore Vittorio Cecchi Gori - in quel periodo la showgirl ha avuto un aborto spontaneo - la coppia si è divisa nel 2006. Il 5 maggio 2013 si sposa con l'imprenditore Giovanni Cottone. La coppia però presto si separa e il matrimonio viene annullato dalla Sacra Rota, perché lui era già sposato. Dopo Cottone, la Marini ha avuto altre brevi love story con Antonio Brosio e Patrick Baldassari. Nel libro "Lezioni intime", Valeria ha raccontato i dei tre aborti che ha dovuto affrontare. Il primo dei quali a quattordici anni. Lui, all'epoca, ne aveva circa 16 più di lei, un tal Giovannino che faceva il libraio. I due successivi durante la relazione con Vittorio Cecchi Gori: "Da un mese non avevo il ciclo ed ero certa di essere finalmente incinta, ma una sera, dopo l'ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare…". (Continua a leggere dopo le foto)

I due successivi durante la relazione con Vittorio Cecchi Gori: "Da un mese non avevo il ciclo ed ero certa di essere finalmente incinta, ma una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare…". ''Quando poi è nuovamente accaduto ero disposta a qualsiasi sacrificio, ma quando ho dato la notizia a Vittorio, la sua risposta è stata: 'E come facciamo ad andare in barca?'… Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la gravidanza, ma non ho mai smesso di pensare a un figlio''. Nel 2016 Valeria Marini è tra le concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip; tra i conviventi ritrova la collega Pamela Prati. Valeria ha fatto di tutto e di più, durante la sua carriera, accettando anche la proposta di diventare una concorrente di reality show di successo: nel 2008 partecipa a Reality Circus; nel 2011 sbarca all'Isola dei famosi. Poi è diventata "ballerina per una notte" a Ballando con le stelle nel 2014, nel 2015, ha deciso di mettersi alla prova con Notti sul ghiaccio mentre l'anno seguente è entrata nel cast del ''Grande fratello vip''. Nel marzo del 2018 torna all'Isola dei famosi.

“È il colpo del ko”. Valeria Marini, dopo la depressione un’altra bordata. Più giovane, bella e famosa. Ecco chi è la donna che le ha “soffiato” il fidanzato