Quasi un anno fa la condanna all'ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, ritenute responsabili dell'omicidio di Sarah Scazzi. La ragazza, stando alle ricostruzioni degli investigatori che si erano occupati di un caso che aveva particolarmente scosso l'Italia, era stata uccisa e poi gettata in un pozzo cisterna ad Avetrana, in Puglia, il 26 agosto del 2010. Sul nome degli autori del crimine secondo il giudice non c'erano dubbi: la zia e la cugina della 15enne, entrambe recluse oggi nella casa circondariale Carmelo Magli di Taranto. Ecco ora le due tornare a far sentire la loro voce attraverso i microfoni della trasmissione "Storie Maledette", dove hanno voluto ripercorrere la loro storia e il rapporto proprio con la povera Sarah che Sabrina ha definito "la sorella che non ho mai avuto, viveva praticamente da noi. Non aveva un'alta autostima e la portavo con i miei amici perché si lasciasse un po' andare". A rivelare dettagli della storia fin qui inediti è stata invece Cosima "La piccola Sarah era molto legata a noi, voleva farsi adottare e portava una mia foto nella borsa dicendo che si trattava di sua madre". (Continua a leggere dopo la foto)

Di fronte alle domande di Franca Leosini, Sabrina ha poi parlato di Ivano Russo, il ragazzo del quale la giovane era innamorata e verso il quale aveva sviluppato una vera e propria ossessione. Secondo gli inquirenti, proprio nel rapporto con quel giovane andrebbero ricercate le cause scatenanti dell'omicidio di Sarah, in un mix di follia e gelosia. Quando la conduttrice le ha detto, senza troppi giri di parole: "Lei praticava massaggi a Ivano Russo, ma sembra che a muovere le mani con efficacia felicemente terapeutica fosse anche Ivano Russo su di lei" ecco che Sabrina ha replicato irritata "Questo lo dice lei...". (Continua a leggere dopo la foto)

Nel corso della trasmissione Sabrina ha poi parlato dell'ultimo pomeriggio trascorso insieme a Sarah prima della morte di quest'ultima, una manciata di minuti durante i quali, secondo gli inquirenti, sarebbe stato commesso l'omicidio nel perimetro della villetta dei Misseri. E ha risposto alle domande sui messaggi scambiati con Sarah e l'amica Mariangela, che per gli investigatori sarebbero il tentativo diabolico di depistaggio messo in piedi dalla giovane. Lei, di fronte a certe affermazioni, non ha retto e negando le accuse che le venivano mosse è scoppiata a piangere: "mi hanno dipinta come un serial killer".

