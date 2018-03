Un’Isola dei Famosi piena di malori quella di quest’anno. A parte Francesco Monte, che ha lasciato l’Honduras a causa del pandemonio scatenato dalle accuse mosse nei suoi confronti da Eva Henger – che ha fatto sapere a tutti che Monte ha fatto uso di marijuana mentre i naufraghi erano ancora nella villa quindi prima che il reality vero e proprio avesse inizio, altri se ne sono andati per problemi di salute. Per esempio Craig Warwick ma anche Giucas Casella. Se ne è andata prima del tempo anche Chiara Nasti. Per lei il problema non era la salute fisica ma quella mentale: la ragazza – giovanissima – si è resa conto che quel gioco non faceva al caso suo e ha deciso di mollare. Poi tanti malori passeggeri hanno colpito i naufraghi che ormai sono sempre più stanchi e sempre più affamati. Eppure resistono. Ormai che il gioco è arrivato alla fine, i vip non vogliono mollare, anzi, vogliono portarsi a casa la vittoria. A proposito, voi per chi tifate? Tornando ai malori, di recente una delle naufraghe si è sentita male di nuovo… Non è la prima che le capita… Ma poverina! Di chi parliamo? Continua a leggere dopo la foto

Stiamo parlando della showgirl Francesca Cipriani, che, dopo l'ultimo malore che aveva avuto nella notte, si è sentita male anche di giorno. "Avevo il cuore a mille, mi è venuta la tachicardia fortissima, il medico mi ha detto che ho un piccolo soffio. Mi sono messa una paura, non ho capito più niente. Il cuore faceva bum, bum. Mi sono spaventata tanto. Perché ho un problema al cuore? Sono giovane. Ho avuto paura di morire. Non voglio morire" ha farfugliato confusa ai suoi compagni di avventura. La Cipriani è decisamente la protagonista di questa edizione dell'Isola e in tanti "sospettano" che sarà lei ad aggiudicarsi la vittoria. Ma cosa le è capitato questa volta? Perché ha avuto paura di morire?

La showgirl sarebbe stata colta da un malore mentre affrontava la prova per il mejor e peor. Si è sentita così male che ha dovuto chiedere aiuto ad Amaurys che subito è intervenuto. La causa di tutto starebbe nel dolore al costato che la Cipriani ha sentito all'improvviso, quel dolore le avrebbe scatenato anche un attacco di panico. La situazione si è risolta grazie a Rosa Perrotta e Amaurys che hanno rassicurato la showgirl. "Voi siete guerrieri, io no, questo non è il programma per me – ha detto la Cipriani - Mi puniscono di continuo. Una volta sto male per quello, un'altra per un altro motivo". Molto affettuoso e comprensivo Amaurys che non ha esitato a tranquillizzarla: "Te l'ho detto, se hai bisogno di me, mi chiami. Ti sei agitata per la corrente, era forte per me, figuriamoci per voi. Anzi devo fare i complimenti a tutti quelli che si sono buttati in acqua". Qui il video

