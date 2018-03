La scorsa settimana aveva commosso moltissimo il ricordo di Lory Del Santo, a distanza di 27 anni, della morte del figlioletto Conor. In particolare il pubblico è rimasto colpito da quell'ultimo bigliettino inviato dal bambino di appena 4 anni al padre Eric Clapton, per dirgli quanto lo amava. La regista ha raccontato di quanto sia stata complicata la relazione con il musicista inglese e di quando il manager di Clapton le ha offerto dei soldi per abortire. Il racconto si è fatto da brivido quando l’ex protagonista del Drive In ha raccontato quel maledetto giorno, quando per andare a controllare un fax non ha più tenuto sotto stretto controllo il figlio, che è così precipitato da un grattacielo. Le parole di Lory hanno emozionato tutti, a partire dalla padrona di casa Barbara D’Urso, che non è proprio riuscita le lacrime. La Del Santo ovviamente ha avuto dei momenti di commozione, ma ha voluto lo stesso mandare un messaggio positivo a tutte quelle persone che hanno vissuto un dramma simile al suo: “Io non piango mai. Ho pianto troppo. La vita, nonostante tutto, è meravigliosa". (continua dopo la foto)

"Non si può sempre pensare al passato, a quello che è stato. Bisogna pensare al futuro”, ha spiegato la showgirl, che è rimasta positiva nonostante il grande dolore provato. Una forza che ha stupito la stessa Carmelita che, con gli occhi lucidi, ha voluto fare un'osservazione: “Tanti parlano male di te, del tuo essere svampita, ma non ti conoscono. Non conosco la tua forza”. La presentatrice e attrice napoletana ha speso parole molto belle nei riguardi di Lory per la forza con la quale è riuscita in quasi trent’anni a sopravvivere alla morte del suo primo figlio. Dopo la testimonianza sentita della Del Santo e i complimenti della D'Urso, sul web c'è stato chi ha avuto molto da commentare.





“Lory Del Santo vive in un mondo tutto suo, un po’ come tutti noi, ma il suo essere lunatica, stramba, non è altro che una conseguenza al dramma del figlio. Una donna che sembra forte, ma in realtà è molto fragile” ha osservato qualcuno su Twitter. Mentre qualcun altro ha fatto sapere: “Mai avrei immaginato una storia del genere. Insomma, una come Lory Del Santo la vedo sempre parlare di robe frivole e oggi, sentendo della morte di suo figlio, mi si è spezzato il cuore. E non mi vergogno di dire che ho ascoltato piangendo per tutto il tempo”. E poi ancora: “Lory del Santo mi ha emozionato e fatto commuovere. Che donna! Una forza di volontà pazzesca!”.

