L'Isola dei Famosi si rinnova e per tenere incollati i telespettatori al teleschermo ha deciso di sfoderare un asso nella manica. Gli avvenimenti legati al reality hanno funestato questa seconda edizione. Il caso Monte-Henger ha veramente trascinato lo show ai minimi storici. Gli ascolti a quanto sembra sono buoni e dai piani alti fanno sapere che c'è grande soddisfazione, ma tutto sommato il ritorno d'immagine del 'canna-gate' è stato pessimo. Tra tapiri, denunce, telefonate registrate, smentite e conferme, neanche la magia di Giucas Casella è riuscito a distogliere l'attenzione dell'increscioso 'fattaccio'. E così mentre Francesco Monte si fa fotografare in discoteca con le ammiratrici, gli autori hanno deciso di mandare in Honduras una veterana della tv, nella speranza di dare una svolta alla trasmissione. A sbarcare sull'isola infatti sarà Valeria marini che raggiungerà a stretto giro gli altri naufraghi. Ancora non è dato sapere se si recherà al di là dell'oceano in veste di concorrente o di ospite e non è nemmeno stato chiarito quale sarà il suo compito. (continua dopo la foto)

Ad anticipare il gossip è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, in un'indiscrezione che è stata confermata da Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi ma anche autore dell'Isola: "Valeria Marini tornerà all'Isola dei Famosi e volerà presto in #Honduras dove raggiungerà i naufraghi. Nuova Concorrente? Ospite inattesa? Inviata con missione speciale? Lo scopriremo…". Ormai la showgirl sarda è una veterana dell'isola, infatti è già sbarcata due volte su quei lidi. La prima volta è accaduto nel corso della sesta edizione. Era il 2008 quando vi andò in qualità di ospite speciale per via di una scommessa con Simona Ventura e la sua permanenza durò una settimana. In molto pensano che anche questa volta accadrà qualcosa del genere. (continua dopo le foto)





Poi, fu concorrente a tutti gli effetti all'Isola 9, nel 2012 (l'ultima trasmessa dalla Rai), mentre l'anno prima a calarsi nei panni di naufraga era stata la madre Gianna Orrù. Quello che tutti si aspettano è che la Marini porti un po' di verve in questa edizione che non sta regalando grandi emozioni. In molti pensano che possa nascere una rivalità tra Valeria e Francesca Cipriani visto che la seconda pare un clone della prima. E poi non bisogna dimenticare che le due hanno anche condiviso un uomo. La Cipry, infatti, avuto una storia d'amore con l'ex marito di Valeria, Giovanni Cottone. Quindi è molto probabile che ne vedremo delle belle.

Ti potrebbe interessare anche: “Daniele Bossari lascia l’Isola dei Famosi”. La notizia bomba dopo le polemiche: attaccato da tutti (vip compresi) sui social, il vincitore del Gf Vip pronto al clamoroso addio. I motivi della scelta a sorpresa