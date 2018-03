Dopo Belen, che insieme al fidanzato Andrea Iannone, cha tenuto banco ad inizio puntata, C’è posta per te è tornata alle storie che l’hanno resa famosa. Tra le storie più toccanti della serata c’è stata quella di mamma Giovanna che da due anni non parla con il figlio Nunzio e la nuora Giusy. Una rapporto freddo, anzi, glaciale. L'ultima volta in cui si erano parlati eranovolate parole pesanti: "Tu non sei mia madre - avrebbe detto il figlio Nunzio - cancella il mio numero di telefono dal tuo cellulare". A distanza di ventiquattro mesi la decisione di rivolgersi a Maria De Filippi. Così il postino Marcello Mordino si è dato da fare per recapitare l'invito deve arrivare fino a Vizzini in provincia di Catania. Invito accettato. Ma chi si aspettava un pubblico decisamente schierato per la madre è rimasto deluso. “Sta donna faceva una sceneggiata che nemmeno Mario Merola! Piangeva senza lacrime, è stata smentita per il 90% di quello che ha raccontato...è il classico caso di mamma gelosa del figlio maschio”. Scrive un’utente. E ancora. (Continua dopo la foto)

“La mamma mi sembra troppo pesante e credo alla versione del figlio che lei era gelosa della moglie e se ne e pentita. Sua nuora molto educata non ha aperto bocca e lui e il primo uomo che non vedo condizionato dalla moglie. Secondo me ci sono tante cose sotto, l'importante e fare pace”. Batti e ribatti a cui, dopo incomprensioni e reciproche accuse di falsità è culminata una riappacificazione. Con applauso del pubblico: “Una donna, che in tanti anni ti cresce, DA SOLA. Non oso neanche immaginare la difficoltá, i momenti di solitudine, e forse la malinconia. Talvolta, quando si ė adulti bisogna restituire un pizzico di amore materno/ paterno che loro ci hanno donato. Forse, vedere il proprio mondo allontanarsi…





ritrovarsi soli, non ė facile neanche per persone, che noi figli pensiamo invincibili. A me questa mamma, fa un pochino sorridere...perchė mi sembra piccola….E sapete, i figli devono saperci essere è NON DIMENTICARE, i genitori sono felici con poco, e poi ci sono anche i nipoti...le mamme e i papá sono davvero l’ AMORE”. “Una mamma che fa tanti sacrifici per crescere figli poi si sposano e cambiano e indescrivibile, ricordate che siete genitori c'è sempre il rovescio della medaglia verrete ricambiati con la stessa moneta,i genitori sono lo specchio dei figli diceva mia suocera a fess fa diventa fesso”

