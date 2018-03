Se questa non è una tegola, allora poco di manca. Dopo le molte critiche per le storie di Uomini e Donne, spesso bollate come studiate a tavolino, ecco che anche l’altro programma di punta della De Filippi finisce nella bufera. È successo durante la puntata di ieri di C’è posta per te, ed un particolare che non è sfuggito. A tenere banco è la storia di Federico e Mara. Lui 28 anni e lei 47. Diciannove anni di differenza e un amore osteggiato dai figli Roberta e Pasquale. Una storia che, dopo il lieto fine con la scelta della donna, vedova, di vivere alla luce del sole la sua relazione con il ragazzo, ha lasciato abbastanza perplessi. Dal profilo Facebook di Mara un dettaglio in particolare non sarebbe sfuggito agli utenti. Un indizio cioè che, secondo molti, sembrerebbe confermare la tesi secondo cui Mara e Federico si siano lasciati dopo la puntata di C’è posta per te. Sul profilo della signora chiamata ieri sera in trasmissione da Maria De Filippi non ci sarebbe infatti nessuna traccia di Federico. È questa forse solo una coincidenza o la storia tra i due, che sembrava essere sfociata in un lieto fine, in realtà è già finita? (Continua dopo la foto)

Al momento però queste restano solo delle supposizioni, infatti niente di ufficiale è emerso sul web nelle ultime ore o stato detto a tal proposito dai diretti interessati. Di certo ci sono le critiche della rete verso figlia e mamma. “Sta Roberta....una capra ignorante...ragazza nata vecchia con mentalità dell'800.. – scrive un’utente - La Mamma un coraggio inesistente SENZA PALLE...solo il figlio sembra un minimo razionale....la.sorella poi una zoticona....”. E ancora: “Io non ho parole per definire questa situazione. Forse la peggiore mai raccontata. Dicono viva la festa della donna e poi questa è una schiava mentale della famiglia.





Scappa ragazzo da questa banda di bigotti e arretrati che hanno la paglia nel cervello”. E ancora: “Il vero problema non è la figlia,il figlio o le sorelle...ma è lei,la mamma...una donna che non è capace di prendere una posizione e dire "questa è la mia vita",falsa e ipocrita,e alla figlia vorrei dire,cara...invece di preoccuparti di ciò che dice la gente pensa che non sei stata capace di partorire mezza parola in italiano!”. La partita è aperta, adesso la palla passa a Maria. Bufera in vista per la signora di Canale 5?

