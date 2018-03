Dove essere il momento topico, quello che non si dimentica e quello che il pubblico, per forza di cose, avrebbe seguito di più. E invece la comparsata di Belen e Andrea Iannone a C’è posta per te è stata tutt’altro che un successo. Se il pilota si presenta con un viso leggermente diverso (ma si è rifatto o no), Belen appare bellissima avvolta in un magnifico vestito che ha fatto alzare sulla sedia persino la sua creatrice: Elisabetta Franchi. La stilista dice in una storia di Instagram: “Belen, sai sempre portare al massimo della femminilità i miei vestiti, fiera di essere stata scelta dalla Rodriguez per un’occasione importante come l’ospitata a C’è posta per te”. In una seconda Stories, la stilista ha aggiunto: “Come si fa a non ridere con Belen Rodriguez?”. La sud americana si è infatti messa in gioco con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che hanno simpaticamente fatto un confronto con Belen e Iannone. Uno sketch che ha divertito molto i diretti interessati, la padrona di casa Maria De Filippi e il pubblico a casa. Eppur non è bastata la lettera inviata dai due mattatori storici di Striscia la Notizia. (Continua dopo la foto)

Che si sono presentati in studio travestiti proprio da Belen e consorte, a stemperare le critiche da parte della rete che pare proprio non aver digerito l’uscita della showgirl argentina. Per motivi, va detto, non meglio precisati: “Non lo guarderò questo sabato! – faceva sapere un’utente nei giorni scorsi - Spero che anche altri faranno come me! È insopportabile! E nn capisco perché dobbiamo ritrovarcela tra un po'anche nella pasta! È proprio odiosa!”. Poi qualcuno che li difende: “ Non me ne frega nulla del loro privato, se si amano oppure no. Sono fatti loro. Una cosa va detta però, ad onor del vero: sono due STRAFIGHI e sono invidioso della loro bellezza.





Meno ipocrisia renderebbe il mondo più giusto”. Quindi due nuove attacchi. “Maria quando ci saranno Belen e Iannone cambio canale ma no x Iannone ma x Belen ...basta dei Rodriguez sono come il prezzemolo stanno ovunque che du maroni!”. E ancora: “Che pesantezza questi servizi... con tutto il rispetto per Greggio e Iacchetti, ma quando fanno questi servizi diventano, a mio avviso, estremamente di una pesantezza unica”. Insomma, la bella argentina non è poi amata come pensava di essere. Un bene o un male? L’importante è che se ne parli.

