Da una parte Federico, dall’altra Marta. In mezzo vent’anni di differenza, lui 28, lei 47. Poi Maria De Filippi e c’è Posta per te. Maria che parla, discute, cerca di capire la situazione di un amore teso tra il desiderio di vivere e il blocco di una donna, madre di due figli, che non riesce a lasciarsi andare completamente. Figli, Roberta e Pasquale, che osteggiano la relazione. Proprio la ragazza, da sempre fortemente contraria a questo rapporto della madre, ha attirato l’attenzione del pubblico ma soprattutto quella di Maria De Filippi. “Sta Roberta....una capra ignorante...ragazza nata vecchia con mentalità dell'800.. – scrive un’utente - La Mamma un coraggio inesistente SENZA PALLE...solo il figlio sembra un minimo razionale....la.sorella poi una zoticona....”. E ancora: “Io non ho parole per definire questa situazione. Forse la peggiore mai raccontata. Dicono viva la festa della donna e poi questa è una schiava mentale della famiglia. Scappa ragazzo da questa banda di bigotti e arretrati che hanno la paglia nel cervello. (Continua dopo la foto)

Troverai la donna giusta!! Sono una banda di gelosi malati, ci sta che questa a casa gli stira anche le mutande ai figli e non la vogliono perdere. Ti prego scappa questi sono pazzi!!! Soprattutto quelle arpie della sorella e della figlia!!!”. Ma c’è anche chi si scaglia contro la madre. “Il vero problema non è la figlia,il figlio o le sorelle...ma è lei,la mamma...una donna che non è capace di prendere una posizione e dire "questa è la mia vita",falsa e ipocrita,e alla figlia vorrei dire,cara...invece di preoccuparti di ciò che dice la gente pensa che non sei stata capace di partorire mezza parola in italiano!”. Fortuna che poi dopo una titubanza iniziale…





la donna – rimasta vedova da qualche mese – ha scelto di amare alla luce del sole il ragazzo. E gli occhi si sono spostati sulla figlia Roberta. MARIA LA METTERÀ SICURAMENTE SUL TRONO“ ha notato qualcuno su Twitter. Mentre qualcun altro ha fatto sapere: “Roberta finirà sul trono di Uomini e Donne”. E poi c’è qualcuno che ha richiesto la partecipazione di Roberta come corteggiatrice di Mariano Catanzaro, l’attuale tronista di Uomini e Donne. “Risate assicurate” ha sussurrato qualche telespettatore sui social network. Ma c’è anche chi ha invocato Barbara d’Urso, invitando la signora di Pomeriggio 5 e Domenica Live a far diventare Roberta opinionista dopo le recenti interviste alla “signora della pelliccetta”. Rivedremo davvero Roberta in tv?

