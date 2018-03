Nel corso degli anni la Gialappa’s Band ha contribuito non poco al successo del Grande Fratello. Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci , il trio di voci fuori campo più irriverente della televisione è da anni protagonista di un connubio divertente con il reality di Canale 5 e hanno trovato all’interno delle edizioni dei concorrenti che hanno incoronato a veri e propri idoli. Tra questi c'è l'indimenticabile ''Orsacchio'', al secolo Massimo Brozzi. All'epoca della settima edizione del Grande Fratello aveva 39 anni. Fisico non proprio atletico, faccia rassicurante, capelli rossi, occhialetti e abbigliamento sicuramente poco trendy. Appena arrivato Massimo mostrava il suo talento a risolvere problemi pratici. Celebre la scena in cui cercava di accendere la macchinetta del caffè in dotazione nella casa di Cinecittà. Il frame, ovviamente commentato dalla Gialappa’s band, era passata alla storia: Orsacchio era ricorso anche al libretto delle istruzioni, fino a quando una delle inquiline della casa si era avvicinata e aveva semplicemente premuto il tasto dell'accensione. (Continua a leggere dopo la foto)

"Io nella vita sono integratissimo. Nella Casa ero sì diverso dagli altri, - aveva raccontato una volta uscito dal Grande Fratello - un po’ per formazione scolastica, un po’ perché parlavo in maniera differente, un po’ perché ho quarant’anni e sono più maturo. E ho stile, toni garbati, correttezza. Non so se i telespettatori lo hanno avvertito, ma io vengo da una scuola, non sono improvvisato: sono geneticamente intelligente, e i miei genitori mi hanno educato a coltivare l’intelligenza, quindi a volgermi verso la cultura e non al nozionismo. Ecco, se in tv questo tipo d’uomo è emerso, lo scopo è stato raggiunto". (Continua a leggere dopo le foto)

Amante di De Gregori e De Andrè, Battiato mistico e la musica tradizionale irlandese, Orsacchio era stato preso di mira durante la sua permanenza all'interno della casa del Grande Fratello per via dei suoi modi 'bizzarri'. "Sapevo che sarei stato inquadrato come il secchione di turno. Se devo essere sincero, mi sono trovato in mezzo a concorrenti molto semplici come persone...", aveva detto Brozzi durante un'intervista rilasciata a Quotidiano.net. Ma che fine ha fatto Orsacchio? Ha 51 anni, continua a lavorare come ingegnere ed è felicemente sposato con Amina, con la quale è convolato a nozze nel 2015.

