Pronta a farsi amare, attenta a volersi più bene e dedita alla carriera. Emma Marrone emerge dall'intervista di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo in onda sabato 10 marzo alle 16,10 su Canale 5. La cantante salentina ha raccontato il percorso interiore fatto in due anni di assenza dalle scene musicali. "Ho imparato a volermi più bene, ad accettarmi di più". Tornata da poco con un album ("Essere qui"), la cantante salentina svela a Silvia Toffanin: "Anche se dall’esterno non sembra, sono molto insicura, fragile, con un sacco di ‘paranoie’, ma ora ho trovato il mio equilibrio". Al di là delle aspettative degli altri, mi sono chiesta cosa io volessi veramente, e mi sono risposta che volevo essere felice". Alla conduttrice che le chiede se in questa nuova fase di vita abbia trovato l’amore, la cantante risponde: "L’amore arriverà. Se dovesse arrivare adesso sarei veramente pronta a farmi amare, anche perché sono io per prima ad amami di più. Diciamo che prenderebbe la parte migliore di me". (Continua a leggere dopo la foto)

Infine, ai tanti fan di "Amici'' di Maria De Filippi che vogliono sapere se sarà ancora direttore artistico nella prossima edizione del talent di Canale 5, rivela: "Non credo che sarò direttore artistico, perché sarò in tour. Questo è un anno completamente dedicato alla musica". Ma le sorprese per Emma non sono finite. Poco dopo l'intervista a Emma marrone, la Toffanin ha aperto il collegamento in studio con Stefano De Martino, al momento inviato dall'Honduras dell'Isola dei famosi. E così Silvia ha colto la palla al balzo per chiedere a Stefano cosa pensa del nuovo lavoro musicale di Emma Marrone. (Continua a leggere dopo le foto)

''Lei ha fatto una canzone che si intitola Isola e tu ora sei sull'Isola. - ha chiesto maliziosa la conduttrice di Verissimo - Che coincidenza…''. All'inizio l’ex marito di Belen Rodriguez, che proprio prima della relazione e del matrimonio con la showgirl argentina era fidanzato con la cantante salentina, è rimasto in silenzio, visibilmente impacciato, mentre lo studio se la ridacchiava . Dopo un po' di imbarazzo, De Martino ha risposto: ''Non mi mettere in imbarazzo Silvia. L'Isola? È una canzone bellissima, sono contento per lei''.

