''Prova costume dopo la diretta e... C'è il trucco ma non c'è l'inganno... swippate la seconda foto e capirete perché ? Mai prendersi troppo sul serio... mancano 2 taglie!!!'' Caterina Balivo, 38 anni, bellissima sui social. La conduttrice di Detto fatto pubblica uno scatto mentre fa la prova costume, nel suo camerino che la ritrae a piedi nudi, circondata da abiti, mentre sfoggia un vestito che mette in risalto il fisico in perfetta forma. Bella, bellissima. Lo scatto di Caterina manda in visibilio i fan e raggiunge 31mila like e una valanga di Commenti. "Ahhh non ti si chiudono anche a te allora! Sei bellissima ugualmente, noi mamme combattiamo con le taglie, tg 42 is the new top!!"; ''Simpatica e bella”; “ Brava Caterina, mai prendersi sul serio”; “Sei meravigliosa. Stai benissimo”, “Sei stupenda. Complimenti radiosa Caterina”, scrivono i fan della conduttrice di ''Detto Fatto''. Migliaia di commenti che divertono e certamente fanno piacere alla dolce Caterina, che ormai si divide tra la casa e la televisione. Qualche settimana fa ha compiuto 38 anni e ha festeggiato insieme agli amici e al marito. (Continua a leggere dopo la foto)



Allo scattare della mezzanotte, in una location da sogno, è stato il Guido Maria Brera a fare per primo gli auguri alla sua dolce metà. Trentotto anni con il sorriso per Caterina che ha trascorso una giornata circondata dal calore del suo staff e dall'affetto dei fan. La conduttrice ha iniziato a festeggiare dalle prime ore del mattino: per lei stupendi mazzi di fiori colorati, una torta al cioccolato a forma di cuore e una spilla a fiocco donata dal suo amico Giovanni Ciacci. (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo l’esordio in televisione nel 1999 con la partecipazione a Miss Italia, arrivando al terzo posto, arriva alla popolarità nel 2005 con la trasmissione pomeridiana 'Festa italiana'. Il successo della sua trasmissione ‘Detto Fatto’ l'ha proiettata su palcoscenici nazionali di maggiore spessore. Caterina è infatti - per gli ottimi risultati in termini di ascolto di Detto Fatto - la principale candidata alla sostituzione delle sorelle Parodi per lo show domenicale di RaiUno, ‘Domenica In’.

“Va contenuta”. Detto Fatto, arriva Ignazio Moser e il pubblico esulta. Ma, appena si parla di Cecilia Rodriguez (che non è con il suo fidanzato), Caterina Balivo si ritrae. Che succede? Probabilmente è arrivato il messaggio sbagliato. Ahia