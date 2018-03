Clamorosa gaffe di Luciana Littizzetto. Il fatto non è passato inosservato e Striscia la notizia, il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci ha 'smascherato' la comica. Nella puntata di ''Che tempo che fa'' andata in onda ieri sera, Luciana Littizzetto ha messo nel mirino Filippa Lagerback. Ma andiamo con ordine. Il discorso è iniziato quando la comica ha risposto, una volta per tutte, ad uno degli interrogativi che attanaglia il popolo della rete, ossia l'autenticità del proprio seno. ''Assolutamente no''. La Littizzetto non crede, quindi, ai rimedi miracolosi di molte donne che superati gli 'anta' non ammettono di essersi ritoccata. Al centro del monologo della Littizzetto c'era quindi la chirurgia estetica. Ma tra una battuta e l'altra, "Lucianina" ha sottolineato un cambiamento nel volto della showgirl svedese che ha rimosso un neo. La Littizzetto ha però presentato l'intervento della Lagerback come una sorta di ritocchino. Appena la Littizzetto ha menzionato un probabile intervento di chirurgia, la Lagerback ha interrotto la collega, rivelando che in realtà è stata costretta a rimuoverlo per una questione di prevenzione. (Continua a leggere dopo la foto)

La risposta di Filippa è stata immediata. "l mio medico mi ha consigliato di rimuoverlo perché stava crescendo e poteva diventare un neo pericoloso". Non contenta subito dopo, tra gli applausi del pubblico, ha rincarato la dose: "Ti ringrazio per aver rivelato una cosa privata qui davanti al pubblico". Il tutto con un sorriso che di fatto ha nascosto una certa amarezza della showgirl. La notizia è stata rilanciata anche dall'account del dottor Antonio Di Pietro sulla sua pagina Instagram: ''Ieri a Che tempo che fa Luciana Littizzetto ha scherzosamente ricordato che, da un anno, Filippa Lagerback non ha più il neo sopra il labbro. 'Ho scelto di toglierlo su consiglio del mio medico Antonino Di Pietro, per la prevenzione dei nei' ha risposto @filippalagerback''.

''Un neo non deve far paura – ha scritto ancora il professor Di Pietro - e può essere eliminato senza problemi, se necessario. Un controllo dei nei, ogni anno, dal dermatologo è sempre importante! ''. Non è la prima volta che la comica compie uno scivolone con la lagerback. Durante una puntata di “Che tempo che fa” del novembre scorso, Luciana Littizzetto si era lasciata andare a qualche battuta di troppo nei confronti di Daniele Bossari, il compagno di Filippa Lagerback definito dalla showgirl “toy boy”. Una definizione poco calzante visto che tra i due corre appena un anno e che non era piaciuta per niente alla Lagerback, pescata dalle telecamere con un leggero broncio.

