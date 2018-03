Avevamo lasciato Francesco Monte stretto nel riserbo più assoluto sulla faccenda canna-gate. Dopo il ritiro spontaneo all'Isola dei Famosi, l'ex naufrago aveva fatto sapere di non essere intenzionato a partecipare a trasmissioni tv per parlare delle accuse di Eva Henger. Su consiglio dei suoi legali, spiegava in un lungo post su Instagram, ha scelto la strada del silenzio, non facendosi mai vedere nemmeno in studio, all'Isola. E infatti, anziché vedere la classica intervista post reality i fan si sono dovuti accontentare di un video messaggio dell'ex tronista di Uomini e Donne. È passato un mese e mezzo circa e Francesco deve aver cambiato idea. Ha infatti accettato l'invito al Maurizio Costanzo Show, che sta per ripartire con una nuova stagione, e Monte è proprio uno degli ospiti della prima puntata, in programma il prossimo 15 marzo 2018, sempre in seconda serata su Canale 5. E poi, certo, ci sarà da vedere come si evolve la situazione con Paola Di Benedetto, la ex Madre Natura di Ciao Darwin e ora anche ex naufraga dell'Isola (è stata eliminata nel corso della settima e ultima diretta del reality) con cui Francesco aveva iniziato un flirt in Honduras. Una cosa per volta. (Continua dopo la foto)

Sul presunto consumo di marijuana all'Isola, Monte darà (probabilmente) la sua versione dei fatti a Costanzo, ma intanto ecco quello che ha fatto sapere su U&D Magazine: "Oggi il mio pensiero è rivolto a mio fratello Stefano e a mio papà Angelo. Non voglio che subiscano di riflesso tutto quello che mi sta crollando addosso. Non rispondo agli attacchi pubblicamente e ho deciso da tempo di chiudere il capitolo L'Isola Dei Famosi legato alle polemiche. Certo, quando sono da solo, vivo dei grandi momenti di sconforto. Però ho un punto di forza: ho perso la mia adorata mamma Emma ed è stato il dolore più grande della mia vita. Nulla potrà farmi star male come quel dolore. Sono al centro di una burrasca, navigo a vista, ma per buttarmi giù ci vuole ben altro". (Continua dopo le foto)

Con Paola, invece, si sono ripromessi di aspettarsi, di ritrovarsi alla fine del reality. Monte, in proposito, ha ammesso che "Cecilia è stata la storia più importante della mia vita. Paola spero che lo diventi. Le premesse ci sono tutte e aggiungo: se l’invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l'avrebbe". Passiamo così al futuro di Francesco in tv e a quel 'mai dire mai' che farà alzare subito le antenne ai fan. "Dopo aver vissuto tanti reality da protagonista, sogno il cinema o la fiction. Sono in onda nella serie Furore 2 ma il caos legato a L'Isola Dei Famosi ha reso quasi invisibile questa mia bella esperienza. Quando le acque si calmeranno mi dedicherò a studiare dizione e recitazione lontano da questo incubo", dice. E sull'ipotesi di un Grande Fratello Vip, prima frena dicendo "L'ho già fatto lo scorso anno e non mi ha portato una grande fortuna", poi lascia uno spiraglio: "Ma dopo tutto quello che mi è successo ho imparato a rispondere 'mai dire mai'". Chissà, allora...

“Quei due in auto...’’. Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto. Gli ex naufraghi, entrambi tornati in Italia dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi, sono sempre più vicini. E le voci corrono. Cosa si è saputo sull'atteso primo appuntamento