Carolyn Smith, brutte notizie a pochissimo dalla prima puntata della nuova edizione di 'Ballando con le Stelle'. Nota coreografa e giudice amatissimo del programma condotto da Milly Carlucci, dovrà combattere un'altra dura battaglia. Quella contro 'l'intruso', come lo chiama lei, cioè il cancro. Nell'autunno del 2015 la scoperta del tumore al seno, poi sconfitto. Raccontava poco tempo fa a Vanity Fair che ''la lunga e dura battaglia contro l'intruso ha avuto esito positivo. Il tumore al seno non ce l'ho più ma non posso dire 'sono guarita': il pericolo di una recidiva c'è sempre, ogni tre mesi devo fare un controllo''. '''Smile no matter what', è il mio motto, un’arma più potente di ogni parola. L'ho imparato da mia mamma, ballerina come quasi tutti in famiglia, insieme al rispetto delle regole. Sono perfezionista, disciplinata, nel lavoro e nella vita. Le lacrime vengono solo in privato''. Mai mancati sorriso e positività a Carolyn Smith, ma ora 'l'intruso' è tornato purtroppo: "È esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, non me l'aspettavo così in fretta. Comunque sto bene", ha rivelato al settimanale Gente. (Continua dopo la foto)

"A spaventarmi era l'ignoto – sottolinea la famosa coreografa inglese a Gente – Ora che i medici mi hanno detto cosa mi aspetta mi sono tranquillizzata. Devo sottopormi a 16 sedute di chemioterapia, una a settimana, il venerdì, il giorno prima della diretta di Ballando. Temevo poi il metodo, perché durante le precedenti terapie non mi trovavano mai le vene e mi pungevano dappertutto. Stavolta ho il port sottopelle (il dispositivo di accesso vascolare impiantabile per un rapido accesso venoso, ndr), non ho paura". La scoperta della nuova malattia è avvenuta lo scorso 26 gennaio, a Roma, quando la Smith si è sottoposta a un'ecografia: c'era una piccola lesione a livello infrapectorale. Verrà curata con un cocktail di farmaci di ultima generazione, a bersaglio molecolare, su misura, che vanno a selezionare le cellule malate. (Continua dopo le foto)

Tutto è partito da una serie di sintomi: "Durante le feste di Natale la bronchite asmatica con cui combatto da un anno e mezzo si aggrava – continua la Smith - ho un'infezione polmonare e non respiro più. Io, però, sto facendo un congresso di danza a Treviso con la mia Academy. Non posso smettere, ci sono partecipanti da tutto il mondo che non voglio deludere. Tutte le mattine faccio una flebo in ospedale e poi torno al lavoro". "Racconto queste mie esperienze perché certe malattie sono ancora tabù e molte donne hanno bisogno di coraggio e forza", aggiunge. Su Instagram la Smith rilancia la copertina di Gente e nella lunga didascalia confessa che non riusciva più a tenere per sé questa notizia, "questo peso". L'ha fatto "per non dare pensieri negativi durante una fase di preparazione dello show ed evitare che la conferenza stampa di giovedì ruotasse attorno al mio stato di salute". Ma è comunque pronta a a a tornare in tv con l'anniversario dei suoi primi 10 anni da giudice nel noto show del sabato sera di Raiuno con la grinta che la contraddistingue. E mette subito le mani avanti: "A Ballando, però, non faccio sconti a nessuno, siete avvertiti". Forza Carolyn!

