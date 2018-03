Continua a non trovare pace questa edizione 2018 de L'isola dei Famosi, nata all'insegna delle polemiche e proseguita per settimane e settimane sulla stessa falsariga, con accuse e scandali che si susseguono a un ritmo ormai serratissimo. Prima il canna-gate, che continua ad avere strascichi dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Poi il caso omofobia che ha visto coinvolto Franco Terlizzi. Poi, in rigoroso ordine cronologico, le accuse a Stefano De Martino per quella frase ("con le galline funziona...") rivolta a Francesca Cipriani. Ora è la volta di Daniele Bossari a finire nell'occhio del ciclone, con delle indiscrezioni che lo vorrebbero addirittura in procinto di mollare tutto e dare l'addio in anticipo al reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Andiamo con ordine. Tutto è successo dopo uno scontro verbale andato in scena tra lo stesso Bossari ed Eva Henger, con il pubblico a rumoreggiare in studio. Eva, attaccata da un fan sui social, aveva scritto di lì a poco: "Daniele o l'auricolare che ha nell'orecchio?".(Continua a leggere dopo la foto)

L'ex naufraga lasciava così intendere che dietro il battibecco con Daniele ci fosse in realtà la volontà della produzione di dare nuovamente adito alle polemiche, con tanto di interventi in cuffia per suggerire come portare avanti la querelle. Finita qui? Macché. Il tempo di lanciare il caso ed ecco il sito Tuttosulgossip lanciare la bomba: "Bossari è pronto a lasciare l'Isola dei Famosi". Il motivo? Per il sito, la decisione del vincitore del Gf Vip deriverebbe da un forte malcontento esploso durante una delle puntate del reality. I concorrenti in Honduras non avrebbero risposto alle domande di Bossari, preferendo interloquire con Mara Venier. (Continua a leggere dopo la foto)

Lo stesso Bossari avrebbe commentato: "Stasera sono praticamente ignorato". Ma a spingerlo verso un addio anticipato potrebbero essere anche i tanti commenti al vetriolo piovuti da volti noti dello spettacolo, tra cui l'ex inviato dell'Isola Stefano Bettarini, che non sarebbe stato affatto tenero con l'opinionista: "Bossari arranca, non tiene il passo. Necessita di un cambio di auricolare". Come a dire, da solo non vale granché e dallo studio sono costretti a rimbeccarlo continuamente per farlo apparire meno spaesato. Di sicuro nella prossima puntata ne vedremo delle belle.

“Smascherato Daniele Bossari”. Figuraccia! Isola, Striscia colpisce ancora. Il retroscena (con tanto di prove) sull’opinionista: “Ora abbiamo capito perché è così aggressivo in studio…”