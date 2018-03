Inaspettatamente ha dato forfait ed è uscito dall’Isola dei Famosi prima del tempo, ma Giucas Casella con una costola rotta non poteva proprio andare avanti. Ora che è tornato in Italia, il sensitivo ha fatto i suoi ‘magici’ pronostici e ha rivelato che vincerà il reality. Tra gli ospiti della puntata del 10 marzo di Verissimo c’è anche lui e ovviamente non poteva sottrarsi alla rivelazione. Riguardo alla sua partenza dall’Honduras ha voluto fare una precisazione molto interessante: “Sono un leone, sto benissimo e voglio tornare sull’isola. Lunedì ho i risultati medici e se sto bene torno là”. A Silvia Toffanin ha raccontato: “Ho preso una brutta botta in barca e mi sono rotto una costola, ma mi dispiaceva troppo abbandonare il reality, così ho nascosto per un po’ il dolore. Comunque se mi diranno che sto bene e la costola si è calcificata io torno in Honduras”. Insomma, decisamente battagliero e pronto a non mollare la sfida che aveva iniziato con grande entusiasmo. Certo sentiva la lontananza di casa e del figlio in particolare, ma voleva arrivare fino in fondo. (continua dopo la foto)

Nel salotto più a modino d’Italia, il sensitivo ha voluto anche fare il suo lavoro fino in fondo. Durante l’ospitata ha infatti preso un biglietto su cui ha scritto un nome, poi lo ha messo in una busta e l’ha sigillata: là dentro giace il nominativo del naufrago che secondo lui vincerà questa edizione dell’Isola dei Famosi. Sarà un calcolo di probabilità, intuizione, o veramente Giucas ha visto nel futuro? Questo lo sapremo soltanto alla fine del reality, quando Casella aprirà la busta e chissà magari ha previsto di rientrare in gioco e vincere. In ogni caso, chiunque porterà a casa la vittoria, abbiamo visto che il mago durante la sua permanenza ha avuto modo di mettere alla prova il suo talento, in uno straordinario esperimento di ipnosi di Francesca Cipriani.





Nel corso del reality, Giucas ha ipnotizzato per ben due volte la Cipry. Nella prima occasione ha permesso all’ex pupa di superare le sue paure e grazie all’ipnosi le ha fatto fare il salto dall'elicottero e tutti ricordiamo la crisi di panico di Francesca durante la prima puntata. Nel secondo esperimento l’ha fatta stendere e le è salito in piedi addosso. Poi le ha fatto qualche domanda privata e la bionda concorrente ha rivelato di non essere innamorata e che il suo più grande sogno è quello di diventare mamma. Tra i possibili vincitori al momento c’è anche la Cipriani che si sta giocando la partita fino all'ultimo respiro.

