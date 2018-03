Altri due addii eccellenti per Grey's Anatomy, una serie non nuova a bruschi abbandoni. Questa strada è stata già percorsa da Lexie Grey e Mark Sloan, la prima morta nel finale della ottava stagione, l'altro nella premiere della nona. Poi era stata la volta Sandra Oh (Cristina) alla fine della decima stagione, da Patrick Dempsey (il dottor Stranamore), dei membri più importanti del cast. Questa volta tocca a Jessica Capshaw e Sarah Drew, ossia le dottoresse Arizona Robbins e April Kepner. A confermare la notizia - riferisce 'Hollywood Reporter' - è la stessa produzione statunitense, spiegando che l'uscita delle due attrici, che quindi non prenderanno parte alla 15esima stagione, è dovuta a "ragioni creative" non legate ai compensi. "Dire addio ai miei personaggi è sempre difficile", ha commentato la creatrice della serie cult Shonda Rhimes, "sia Arizona Robbins che April Kepner non sono solo molto amate, sono anche delle figure iconiche - sia le comunità LBGTQ che quelle cristiane sono poco rappresentate in tv''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Sarò sempre grata a Jessica che a Sarah per aver dato vita a questi personaggi con le loro interpretazioni e per aver ispirato donne di tutto il mondo. Saranno sempre una parte della famiglia di Shondaland"."Sono triste nel vedere andar via Arizona Robbins", ha invece scritto sui social Capshaw, nel cast dal 2008, "mi consola, però, l'idea che lei possa continuare a vivere senza sosta nelle nostre coscienze e nella nostra immaginazione". "Mi hanno informato da meno di 48 ore, quindi non sono pronta a fare i miei ringraziamenti e una dichiarazione onnicomprensiva dei miei nove anni qui. Verranno dopo", ha aggiunto su Twitter la Drew, nel cast dal 2010, "per ora, vorrei dire: vi amo e amo April, e la sua storia non è ancora finita". (Continua a leggere dopo la foto)

I due personaggi lasceranno la serie alla fine della stagione in corso, la 14esima. Si tratta di due figure ormai ben consolidate all'interno di Grey's Anatomy visto che la Capshaw è nel cast dal 2008, prima come guest star poi come presenza fissa. Arizona è una chirurga pediatrica e poi neonatale, lesbica dichiarata. Grazie al ruolo la serie ha ricevuto diversi premi dalla comunità Lgbt. È stata sposata con Callie Torres, da cui ha una figlia, che ha lasciato la serie da due stagioni. La Drew è invece nel cast fisso dal 2010. Inizialmente specializzanda del Mercy West Hospital, che successivamente si unirà all’allora Seattle Grace, attraverso una fusione, è animata da una forte fede religiosa, tanto da aver deciso di restare vergine fino al matrimonio, salvo finire a fare sesso con Jackson Avery la notte prima dell’esame di specialità. I due, poi sposati e divorziati hanno una figlia. Un amore da seguire lontano, prospettive di carriera altrove o una fine tragica? Resta da capire come usciranno di scena.

