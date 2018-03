Ormai è una delle bandiere di ''Ballando con le stelle'', ma dopo tredici anni (e oltre 3600 brani) sembra tutt'altro che annoiato e anzi prontissimo per nuove sfide. Paolo Belli, 55enne conduttore e musicista, ha la musica nel sangue. Nato musicalmente verso la metà degli anni '80, con il debutto ufficiale al Festival di Sanremo del 1989 con i ''Ladri di Biciclette'', Paolo ha dato il via a una carriera che lo ha portato a esplorare gran parte delle diverse sfaccettature del mondo dello spettacolo. La musica, da sempre al centro della sua vita, è diventata negli anni il filo conduttore naturale che gli ha permesso di cimentarsi con la televisione. Un artista versatile, Paolo Belli, che fin dai tempi dei ''Ladri di biciclette'' ha saputo costruire un sound personalissimo e riconoscibile, una sorta di pop colorato di swing che lo ha portato anche a collaborare con grandi esponenti della musica italiana e internazionale, tra i quali Sam Moore, Dan Aykroyd, Billy Preston, Jon Hendricks, Jimmy Whiterspoon, Vasco Rossi, Piero Chiambretti, Enzo Jannacci, Fabio Fazio, Litfiba, Red Ronnie, Paolo Rossi, Gialappa's Band, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e Mario Lavezzi e che lo ha portato negli anni per tre volte sul palco del Festival di Sanremo, per ben cinque edizioni sul palco del Concerto del 1 maggio a Roma e che gli ha permesso di vincere due edizioni del Festivalbar. (Continua a leggere dopo la foto)

Paolo Belli è nato a Formigine, in provincia di Modena, il 21 marzo del 1962. Già a sei anni ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte, tanto che poi si è iscritto al conservatorio di Reggio Emilia e a 13 anni ha cominciato a comporre le sue prime canzoni. La sua passione per la musica era così forte che di notte suonava nei locali e di giorno faceva diversi mestieri per guadagnare qualcosa. Belli è alto circa un metro e settanta e pesa circa settanta chili. Il cantante è sposato con Deanna. I due più innamorati e uniti che mai appaiono spesso ripresi dalle telecamere e dalle fotocamere dei paparazzi. Molto toccante anche la vicenda dell'adozione. Qualche anno fa la famiglia ha visto l'arrivo di Vladik, un ragazzo di origini bielorusse. Un paio di anni fa purtroppo il ragazzo ha deciso di tornare nella sua terra d'origine; la ragione è da cercare nella relazione che ha unito il ragazzo con una giovane delle sue parti. (Continua a leggere dopo le foto)

I due hanno deciso di andare a vivere insieme e di tornare proprio nel loro paese d'origine. ''Ha deciso di tornare in Bielorussia, - ha detto il cantante - perché ha seguito il suo cuore: si è innamorato di una bellissima ragazza bielorussa e se lui è felice lo sono anch'io. Spero sia finalmente quella giusta, perché è sempre stato un po' farfallone. Io e mia moglie, invece, stiamo insieme da 30 anni e abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni. Nell'ultimo disco - ha concluso il cantante - ho scritto la mia prima canzone d'amore dedicata a lei, in cui racconto la nostra storia d'amore fatta di dialogo e condivisione''.

