Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a Uomini e Donne, poi la decisione di prendere parte all’Isola dei Famosi le ha permesso di tirare fuori anche il carattere. Non a caso l’ex tronista è al telvoto insieme ad Alessia Mancini e Simone Barbato, è evidente che per i naufraghi rimasti in gara rappresenta un pericolo. La bella naufraga se dovesse uscirà al suo rientro troverà una situazione che forse la stupirà un po’ e al centro di questa novità c’è il fidanzato Simone Barbato. Il ragazzo infatti ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti a Uomini e Donne Magazine in cui ha rivelato quali sono le sue intenzioni riguardo alla fidanzata. Infatti l’ex corteggiatore del trono classico si è detto intenzionato a mettere in chiaro la situazione, rivelando di voler sposare Rosa quando farà rientro in Italia. La coppia sta insieme da un anno, ovvero da quando sono usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi e le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele. “Non resisto più senza di lei! Non vedo l’ora che torni da me per sposarla! Ci siamo salutati, prima che partisse, con questa promessa reciproca. Appena torna o ci sposiamo o facciamo un figlio”, ha detto il ragazzo. (continua dopo la foto)

Pietro, praticante avvocato di Caserta, ha svelato inoltre un particolare sulla storia con Rosa di cui nessuno era a conoscenza e che ha lasciato tutti un po’ stupiti. Lui e la Rosa, in realtà, si conoscevano a livello virtuale prima di Uomini e Donne. Lui si era già invaghito di lei attraverso Facebook e aveva tentato di conquistarla, ma inutilmente. “Prima di conoscerla in trasmissione, Rosa era tra i miei amici di Facebook già da due anni – ha spiegato Tartaglione-. Avevo notato una bellissima donna e avevo provato a contattarla ma lei era fidanzata con un altro uomo e non rispondeva mai. Ora lo ammetto: stavo impazzendo. Volevo lei a tutti i costi. Ho insistito più volte ma mi ha sempre risposto a stento. Poi, un giorno mi scrisse una frase che mi fece capire che forse avrei potuto avere una possibilità: “Devi sapere che non è mia abitudine dare confidenza a tutti”.





“Poi più nulla – prosegue il giovane -. Il suo contatto di Facebook all’improvviso era stato bloccato. Non riuscivo a trovare una spiegazione logica, ma ho capito tutto quando l’ho rivista sul trono di Uomini e Donne per cercare un fidanzato”. A quel punto Pietro non ci ha pensato due volte e si è precipitato a corteggiarla, tentando il tutto per tutto. "È stato fin da subito tutto perfetto, siamo molto simili. La mia fidanzata mi ha sempre detto che appena sono arrivato in trasmissione ha avvertito la differenza tra me e i suoi corteggiatori". Riguardo alla rivalità con Alessia Mancini: “Penso che la situazione esasperi i caratteri. Lei è una ragazza simpatica, solare, sempre con il sorriso, e ha un carattere forte. Va d’accordo con le donne del suo stesso livello culturale in grado di stimolarla mentalmente. Rosa è una donna consapevole di ciò che è e di ciò che vale. Non ha avuto un passato come le sue coetanee. Si è realizzata nella vita senza l’aiuto di nessuno. […] La mia fidanzata non è una donna qualunque”.

Ti potrebbe interessare anche: “C’è anche lui”. Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci. “E che ci fa?”. La conduttrice, emozionatissima per l’inizio dello show, ha svelato una grossa novità che il pubblico davvero non si aspetta. Wow!