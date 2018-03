Solo qualche anno fa Carolyn Smith, uno dei giudici più amati della trasmissione ''Ballando con le Stelle'', programma in onda il sabato sera su Raiuno e condotto da Milly Carlucci, aveva dichiarato di avere il cancro al seno. Una battaglia difficile, difficilissima, che però è riuscita a vincere lottando con le unghie e con i denti. ''Ora sto bene - aveva detto la coreografa dopo aver scoperto che il tumore era scomparso - e ho sconfitto la malattia con il sorriso, grazie all'amore di mio marito e alla mia più grande passione la danza''. Ma chi è Carolyn Smith? La famosa coreografa è nata il 16 novembre 1960 a Glasgow, nel Regno Unito. Ha iniziato a ballare ancora prima di nascere, come spiega lei stessa sul suo sito. ''La prima lezione di ballo, avevo circa a 3/4 anni, è stata di Tip Tap, perché appena sentivo la musica iniziavo immediatamente a ballare. Tutti nella mia famiglia ballavano. La prima cosa che sentivo la mattina, appena mi alzavo, era la musica''. Ben presto Carolyn Smith, grazie al fisico minuto, ma proporzionatissimo, e all'altezza ideale per ballare con eleganza si dedica poi completamente alla danza classica, moderna, jazz, afro e in particolare a quella latino americana, dove raggiunge ottimi risultati. A soli 15 anni, infatti, arrivano i primi successi come finalista nelle principali competizioni mondiali di danze latino americane: è finalista ai campionati Europei, ai campionati del Mondo, a Blackpool e al Grand Slam (Circuito Mondiale). (Continua a leggere dopo la foto)

In Italia Smith si è dedicata all'insegnamento del ballo e veste i panni del giudice internazionale per le danze latino americane. Dopo il matrimonio con il primo marito, nel 1989 divorzia e si trasferisce a Londra. Ma è nel 1997 che incontra la sua anima gemella: Tino Michielotto, ballerino professionista, la porta all'altare nel 1997 e non la lascia più. Nei 20 anni della loro relazione, Tino e Carolyn hanno continuato a ballare e a insegnare danza. Diverse sono le scuole di ballo aperte in giro per il mondo, alle quali si dedicano in prima persona. È stato proprio il marito l’uomo che più è stato vicino alla Smith durante la sua lotta contro la malattia. Il loro amore è forte come se fosse ancora il primo giorno, e proprio Michielotto lo aveva confermato in un'intervista: ''È stato bruttissimo vederla malata, ma per fortuna o purtroppo sono ancora innamorato''. (Continua a leggere dopo le foto)

Radiosa e sorridente, Carolyn Smith è un vulcano di energia che non smette di essere positiva, anche pensando al 2015, anno più difficile della sua vita, quello della malattia. ''La lunga e dura battaglia contro l'intruso ha avuto esito positivo. - aveva detto in un'intervista rilasciata a Vanity Fair - Il tumore al seno non ce l'ho più ma non posso dire 'sono guarita': il pericolo di una recidiva c'è sempre, ogni tre mesi devo fare un controllo''. '''Smile no matter what', è il mio motto, un’arma più potente di ogni parola. L'ho imparato da mia mamma, ballerina come quasi tutti in famiglia, insieme al rispetto delle regole. Sono perfezionista, disciplinata, nel lavoro e nella vita. Le lacrime vengono solo in privato''.

“C’è anche lui”. Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci. “E che ci fa?”. La conduttrice, emozionatissima per l’inizio dello show, ha svelato una grossa novità che il pubblico davvero non si aspetta. Wow!