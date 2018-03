Nonostante le polemiche con Franco Terlizzi e la purtroppo breve permanenza all’Isola dei Famosi è entrato nel cuore di tutti. In molti già lo conoscevano per il suo ‘particolare’ modo di vedere la realtà un uomo dai poteri straordinari, in gradi di vedere che ci accompagna nel cammino in questa vita terrena. Craig Warwick sfortunatamente a causa di un problema di salute ha dovuto lasciare prima del dovuto l’Honduras, ma erano necessarie delle cure che oltre oceano non avrebbe potuto fare, soprattutto nelle condizioni previste dal gioco. A distanza di qualche giorno dal suo ritorno sulla penisola, il sensitivo ha rilasciato una dichiarazione sconvolgente: il compagno Enzo Bitetto ha un tumore alla schiena. A rivelare questa bruttissima notizia è stato lo stesso Craig in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo. E l’ex naufrago ha anche spiegato che la sua decisione di partecipare all’isola è dipesa proprio da questa circostanza, dal momento che per le cure mediche sono necessari molti soldi. Una situazione molto triste che ha messo la coppia in uno stato di grande paura e preoccupazione. (continua dopo la foto)

Il sensitivo di origine britannica ha raccontato che la malattia di Enzo, suo compagno da oltre vent’anni, si è presentata lo scorso anno. Da quel momento è iniziato il calvario fatto di dolore fisico, di visite specialistiche e molte cure mediche che hanno fatto spendere molti soldi alla coppia. I due hanno fastanno facendo di tutto, ogni controllo necessario per salvare la vita della metà di Warwick. Ora Enzo ha finito la radioterapia e le sue condizioni sono migliorate ma, come sottolineato da Craig, “Siamo nella mani di Dio”. “Enzo ha un tumore alla schiena. Per questo io sono andato all’Isola dei Famosi: volevo avere i soldi per pagargli le cure. Nell’ultimo anno abbiamo speso molto tra ospedali, dottori, viaggi e hotel. Abbiamo girato tutta l’Italia per fare i migliori controlli” ha raccontato Craig Warwick alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.





L’ex naufrago ha spiegato che il compagno ha scoperto di essere gravemente malato per via di alcuni forti dolori alla schiena che non lo lasciavano respirare. A seguito di un controllo medico, è stata poi scoperta una forma di tumore abbastanza grave. “Ora ha finito la radioterapia. Sono ottimista per lui: ma siamo nelle mani di Dio e ho chiesto agli angeli di stargli vicino” ha fatto sapere Craig, che ha lasciato il reality show di Canale 5 per via di un infortunio alle costole. Enzo è un parrucchiere, ha un negozio a Sciacca, in Sicilia, dove lavora anche Craig. Warwick è infatti un talentuoso hair stylist: per vivere ha sempre curato il look delle donne, prima di diventare una star internazionale per il suo dono di vedere gli angeli.

