Poco conosciuta dal grande pubblico, Bianca Atzei è finita sotto i riflettori al tempo dell’incidente che ha messo fine alla carriera di Max Biaggi. Lei fidanzata amorevole gli è rimasta a fianco sempre, ma le cose sono andate maluccio e l’ex centauro l’ha scaricata. Questa è ormai storia del gossip. Poi lei un po’ per riprendersi, un po’ per farsi conoscere meglio ha deciso di prendere parte all’Isola dei Famosi dove si sta giocando una gran partita. Entrata in sordina nel reality come ‘ex di…’, piuttosto che come cantante, si è associata subito con Alessia Mancini con cui ha stretto un ottimo connubio e le due sembrano (almeno per il momento) sparate verso la finale, ammesso che l’ex velina non esca la prossima puntata. Fin dalle prime puntate l’interprete milanese ha ammesso di pensare ancora al suo ex. La rottura è avvenuta infatti poche settimane prima della partenza per l’Honduras. Tutti pensavano che attraverso la tv sarebbe proseguito il loro rapporto e che la telenovela in un modo o nell’altro avrebbe preso il via. Ma invece le cose sono andate diversamente e anche questa volta a decidere è stato lui. (continua dopo le foto)

Ora secondo le ultime indiscrezioni del settimanale Diva e Donna, la produzione avrebbe cercato di contattare Biaggi, per convincerlo a partecipare alla trasmissione o almeno a mandare un videomessaggio a Bianca. La risposta di max è stata a quanto riportato secca e perentoria: "Assolutamente non ho nessuna voglia di andare in quel contesto! Per carità!". Insomma, inorridito all’idea. Ma non è finita qui, perché qualcuno ha avanzato l’ipotesi che il motivo principale della rottura tra lo sportivo e la cantante sia stata proprio la scelta della Atzei di partecipare al programma. E secondo i rumors, Biaggi non l’avrebbe proprio mandata giù. In tutto ciò lei è apparsa da subito molto sofferente. Infatti all'inizio della sua esperienza aveva lasciato intendere come il percorso di elaborazione del dolore fosse ancora in atto e lontano dal compiersi: "Io cerco di essere forte ma faccio fatica”.





“So che i miei genitori – aveva detto la Atzei - soffrono e non voglio farmi vedere così. Loro (gli altri naufraghi, ndr) mi stanno dando sicuramente molta forza. Io non colpevolizzo nessuno, ognuno fa le sue scelte nella vita. L'amore può finire ma ci vuole tempo". Proprio in una delle prime puntate, a tentare di consolare la cantante era stata Mara Venier, che le aveva portato indirettamente un messaggio di Biaggi: “Mi dispiace vederti così, ci siamo passate tutte, sono dei veri lutti. Anch'io ho sofferto per un uomo che mi ha abbandonato in un momento difficile della mia vita. Poi è tornato. E l'ho lasciato io. Devi essere forte. Io l'altro ieri ho fatto una colazione bellissima con chi sai tu e ha avuto parole bellissime e di grande, grande affetto. Gli amori possono nascere e finire, conta l'affetto e lui per te ce l'ha”.

