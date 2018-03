Giornalista sportivo, direttore di settimanali e caporedattore di alcune delle testate sportive più famose, prestato al ballo, in veste di giudice di ''Ballando con le stelle'', il programma condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando di Ivan Zazzaroni che, nell'edizione 2018 sarà all'altezza del suo ruolo di giurato. Nato a Bologna, il 26 gennaio 1958, Zazzaroni è stato il direttore dei settimanali sportivi Guerin Sportivo e Autosprint; per nove anni è stato anche il caporedattore del Corriere dello Sport – Stadio. Fino al 2012 ha ricoperto il ruolo di editorialista per il quotidiano Libero e dal 2004 conduce la trasmissione Deejay Football Club su Radio Deejay. Nel 2007 ha fondato il quotidiano sportivo Dieci che, però, ha avuto vita breve. Ha anche un blog personale, Zazzagol, che da agosto 2011 è stato inglobato da GQ Italia. Da novembre 2016 è, inoltre, direttore editoriale dell’area digitale del Gruppo Amodei (editore che comprende Corriere dello sport-Stadio, Tuttosport, Guerin sportivo, Autosprint, Auto, Motosprint, In Moto). Dal 2014, invece, conduce Deejay Football Club su Radio Deejay, per il cui sito internet gestisce anche un blog. Sul piccolo schermo è stato opinionista in Quelli che…, La Domenica Sportiva e Dribbling. (Continua a leggere dopo la foto)

Dal 2006 al 2017 ha partecipato a Ballando con le stelle, sia come giurato, sia come concorrente. Dal 2008 al 2012 è stato opinionista di Un mercoledì da campioni, Martedì Champions, Notti mondiali e per le partite del Campionato europeo di calcio 2012. Dal 2010 è ospite fisso di La Domenica Sportiva e fino al 2012 di Number Two. Nel 2011 è stato ospite di La Domenica Sportiva Estate e dal 2012 è conduttore de Il bello del calcio. Nel 2016 è stato ospite fisso de Il grande match. Inoltre, nel 2005 ha pubblicato Pantani. Un eroe tragico, insieme a Davide Cassani e Pier Bergonzi, e nel 2010 Il Sindaco pescatore, con Dario Vassallo e Nello Governato. Nel giugno 2016 è ospite fisso a Il grande match su Rai 1 per commentare i post-partita dell'Europeo. Dal 15 novembre 2016 è direttore editoriale (area digitale) del Gruppo Amodei, che pubblica Corriere dello Sport - Stadio, Tuttosport, Guerin Sportivo, Autosprint, Auto, Motosprint, In moto. (Continua a leggere dopo le foto)

Ivan Zazzaroni (1,83 centimetri di altezza) da otto anni è legato sentimentalmente a Monica Gasparini, giornalista e conduttrice televisiva. ''Sono contenta di avere al mio fianco una persona come lui. - ha detto la compagna - Ho avuto la fortuna di trovare una persona con cui, dopo aver subito una perdita e provato un dolore che non passerà mai, posso condividere di nuovo valori e progetti''. Monica Gasparini, infatti, prima di Zazzaroni, ha avuto un altro marito, Alberto D'Aguanno, padre dei suoi figli, morto prematuramente. Anche Zazzaroni è uscito da una relazione precedente: è stato sposato con Cristina Canali, che pare non aver mai approvato la sua partecipazione come giurato a Ballando con le Stelle. ''Mia moglie non ha mai approvato la mia partecipazione come giudice a Ballando con le Stelle. Prima di dividere le nostre strade abbiamo vissuto un momento molto delicato''. Dalla relazione con Cristina è nato un figlio, al quale è molto legato. Inoltre, fanno parte della famiglia allargata anche i figli che Monica ha avuto dalla sua precedente relazione: Fabio e Lucia. Oltre al suo blog Zazzagol, Ivan Zazzaroni è molto attivo su Twitter. Attraverso il social network, oltre a scrivere messaggi riferiti al figlio, esprime pareri sul calcio, sullo sport in generale e non ha problemi a dire pubblicamente la sua opinione anche in altri ambiti.

Giaro Giarratana: età, altezza, peso. Chi è: la carriera e tutte le curiosità sul modello italo-olandese di ”Ballando con le stelle”