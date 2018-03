Valerio Staffelli finisce nell'occhio del ciclone, o meglio, dei social. Il popolare inviato di ''Striscia la Notizia'', il telegiornale satirico di Antonio Ricci, ha pubblicato una foto sul suo account Instagram ed è stato subito delirio. Delirio di commenti e il motivo è presto detto. Lo scatto che ha suscitato gran clamore è un selfie che mostra Staffelli con gli occhi arrossati e gonfi e ha causato un'ondata di commenti. C'è chi ironizza su un'eventuale uscita in compagnia di Francesco Monte dell'inviato di Striscia la Notizia. ''Sei uscito con Francesco Monte deduco dai tuo occhi''; ''Un tapiro “fumoso” anche a lui''; ''Nella vita contano i fatti ma mi sa che hai interpretato male''; ''Ma di cosa ti eri fatto?''; ''Grande @valerio_staffelli salutami l'isola dei fumosi''. E ancora: ''Che droga pesante deve essere stata!''; ''La canna prima della striscia''; ''Stavi fatto fracico, non mentire''. Il riferimento è allo scandalo della canna all'Isola dei famosi. Insieme a Max Laudadio, Staffelli ha infatti seguito il controverso droga-gate avvenuto a L’Isola dei Famosi. (Continua a leggere dopo la foto)

I due sono stati protagonisti nella puntata di Domenica Live andata in onda domenica 25 febbraio 2018 durante la quale hanno mostrato e fatto ascoltare a Barbara D'Urso un documento audio in cui un'altro naufrago confermerebbe la versione dei fatti raccontata da Eva Henger e che incastrerebbe dunque Francesco Monte. In questi giorni era stata anche la notizia del viaggio in Honduras dei due inviati, cosa che poi è stata smentita dallo stesso Valerio Staffelli: ''Ma ancora con questa storia dell'Honduras. Ragazzi era una battuta, non lo avete capito?'', aveva affermato l'inviato. ''In Honduras a fare che cosa poi? A scoprire la verità sull’Isola dei Famosi? Ma ce l'avete davanti agli occhi tutti i giorni la verità!''. Eppure erano stati proprio loro che dopo la diretta di Domenica Live avevano comunicato ai telespettatori di Canale 5 attraverso il video girato all’interno della cabina rossa che sarebbe volati sull'Isola per cercare ulteriori prove.

(Continua a leggere dopo le foto)

''C'è una notizia importante, anzi importantissima, volevamo avvisarvi che io e Max andremo sull'Isola. Io non so nuotare però. Nel frattempo andiamo a fare quello che dobbiamo fare che mi sembra più importante''. Tutto però è stato giustificato come una semplice battuta. Tapiro a Barbra D'Urso - Nelle ultime settimane Barbara D’Urso e Striscia la Notizia sono sempre state sulla stessa linea, tendenzialmente quella di smascherare il giallo della marijuana fumata nel reality. La D'Urso ha introdotto la macchina della verità a cui si è sottoposta Eva Henger, mentre Staffelli ha continuato a intervistare protagonisti per fare luce con l'accaduto spesso insabbiato durante le puntate dell'Isola. Ma qualcosa si è rotto, pare. Infatti Valerio Staffelli ha consegnato l'ennesimo tapiro alla conduttrice Mediaset. Carmelita sarebbe stata ''invogliata'', negli ultimi giorni, ad insabbiare tutto sull’argomento canna-gate, motivo per cui l’ospitata con Chiara Nasti sarebbe saltata improvvisamente.

