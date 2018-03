Beautiful, la soap opera più longeva di tutte, non smette di lasciare il suo affezionato pubblico senza fiato. Chi non lo segue (e non è quindi tra i 300 milioni di spettatori che ogni giorno nel mondo si sintonizzano) dirà: ma come è possibile che dopo tutti questi anni ci siano ancora colpi di scena? È possibile, invece. Giusto due numeri: la prima puntata della soap opera più seguita in assoluto (viene trasmessa in circa 100 Paesi) è stata trasmessa negli Stati Uniti il 23 marzo 1987; in Italia, invece, Beautiful e le vicende dei Forrester sono iniziate il 4 giugno 1990. In America, è ovvio, stanno più avanti e abbiamo già raccontato la forte emozione di rivedere in una puntata Stephanie Forrester. O meglio: di risentire, perché in realtà era solo il suo spirito che ha avuto un breve scambio di battute con Brooke Logan, poco dopo il suo matrimonio (l'ennesimo) con Ridge. Che succede di grosso adesso? Le anticipazioni relative agli episodi che vedremo in onda da lunedì 12 marzo a sabato 17 marzo, riguardano Eric Forrester: scomparirà nel nulla e Quinn, disperata, chiede l'aiuto di Liam e Steffy per ritrovarlo. La ricerca, però, finirà in modo cruento. (Continua dopo la foto)

I dettagli. Cosa succede nella puntata di lunedì 12: Brooke è intenzionata a scoprire tutta la verità sull'incidente di R.J. Mette quindi sotto torchio il figlio e Coco e ottiene le informazioni che voleva: la giovane era alla guida e stava inviando dei messaggi senza prestare attenzione alla strada. Ecco perché hanno avuto un incidente. Caroline, invece, si mette in contatto con Thomas, deve parlargli del loro bambino. Martedì 13 marzo, invece, Sheila ricatta Charlie: snon pagherà il conto della sua stanza d'albergo, la Carter rivelerà che è stato lui a farle sapere della relazione tra Quinn e Ridge. Thomas rivede Caroline e il figlio Douglas. Steffy svela a Caroline che suo fratello ha una relazione con Sally. La donna, invece, ammette di voler tornare con il padre di suo figlio e di voler ricostruire la loro famiglia. Thomas rassicura Sally, il ritorno di Caroline non comprometterà la loro relazione. (Continua dopo le foto)





Mercoledì 14 marzo: Eric è scomparso nel nulla. Dopo aver saputo del tradimento di Quinn, non si hanno più notizie di lui. Ridge e la Fuller sono preoccupati e temono un rapimento. In realtà, disperato dopo la rivelazione della moglie, si è rifugiato nello stesso albergo in cui vive Sheila. Eric ha bisogno delle sue medicine, la Carter va a prenderle a casa sua. Lì incontra Quinn ma non le rivela il nascondiglio di Eric. Giovedì 15 marzo vedremo Sheila messa alle strette, ma si limita a dire a Quinn che Eric ha intenzione di tagliare i ponti con lei e con tutti i Forrester. È deluso dal comportamento che hanno avuto nei suoi confronti e non vuole più rivolgere loro la parola. Quinn avvisa subito Ridge e gli fa sapere che Sheila tiene Eric stretto in pugno. Che succede venerdì 16 marzo: Thomas e Sally stanno condividendo un momento di intimità ma vengono interrotti da Caroline che porta il piccolo Douglas a fare una sorpresa al suo papà. Sally e Caroline si stringono la mano ma la competizione è evidente. Sabato 17 vedremo Steffy e Liam che, informati della scomparsa di Eric, si precipitano da Quinn. Che si dice convinta che Sheila abbia rapito suo marito e che lo stia minacciando con una pistola. Steffy e Liam scoprono in quale albergo si trova Eric e quando lo raggiungono la Forrester ha una violenta lite con Sheila e le spara. Caroline rivede Thomas e insieme ripensano al loro amore. Sally è gelosa.

