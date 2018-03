Alla fine Nadia Rinaldi è rientrata a far parte dei naufraghi dell'Isola dei Famosi. O meglio: per ora è relegata all'Isola che non c'è insieme a Elena Morali, l'eliminata di lunedì sera che ha deciso di continuare l'esperienza in Honduras. Il pubblico ha accontentato l'ex Pupa, perché l'ha preferita a Paola Di Benedetto, che quindi ha ripreso l'aereo verso l'Italia insieme a Filippo Nardi e Cecilia Capriotti. Il quartetto – Nadia, Filippo, Paola e Cecilia – ha vissuto sull'isoletta nella settimana precedente alla diretta, all'insaputa del gruppo di naufraghi ancora in gioco. La Rinaldi e la Capriotti, eliminate tempo fa, sono quindi ripartite per l'Honduras e hanno sfidato Nardi e la Di Benedetto al televoto per continuare l'avventura al reality. Tra i quattro il pubblico ha scelto Nadia che, come detto, ora fa coppia con Elena. Ma c'è un dettaglio che i telespettatori più attenti avranno notato, dopo aver assistito al ritorno dell'attrice romana all'Isola. Al di là del colpo di scena, perché non è mai successo che gli ex naufraghi tornassero in gara, non è sembrata anche a voi una Nadia 'diversa' quella che è tornata al reality di Canale 5? (Continua dopo la foto)

Concentratevi sul volto, il foto confronto con le immagini della Rinaldi di un mese e mezzo fa, quando l'Isola dei Famosi è cominciata, facilita 'l'operazione'. Il makeover, signori. Il makeover! Nadia, a differenza dal suo primo arrivo all'Isola, sembra truccata anche quando non lo è. Non v'è dubbio che l'attrice oggi appaia più bella e radiosa di settimana fa. Lo sguardo è più luminoso e definito grazie alle extension alle ciglia, proprio come quelle di Elena Morali. I ciuffetti di ciglia inseriti sulle ciglia naturali creano un effetto di maggiore volume e definizione che rende lo sguardo molto più magnetico e profondo rispetto a prima. Sembra inoltre che abbia portato con sè qualche trucco, oppure, nei giorni in cui si trovava a casa, potrebbe aver ceduto alla dermopigmentazione, definendo lo sguardo con una linea di eye liner tatuata. (Continua dopo le foto)

Basta saper aspettare per sapere la verità, se si tratta cioè di un tatuaggio permanente. E ancora: anche il viso di Nadia, seppur acqua e sapone, appare decisamente più luminoso di prima. Probabilmente, sempre durante la breve permanenza in Italia, la Rinaldi si è sottoposta a qualche trattamento illuminante che ha reso radioso il suo incarnato per il rientro sull'Isola. Sul viso dell'attrice si notano piccole lentiggini che rendono particolare il suo volto. Spariscono quando mette il fondotinta, ma senza trucco si notano. Insieme a qualche imperfezione, come succede a tutte. Con il make up, l'incarnato di Nadia è perfetto e compatto, senza lascia intravedere i segni del tempo, con qualche piccola ruga concentrata soprattutto nel contorno occhi e contorno labbra.

