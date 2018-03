Altra tegola per Stefano De Martino che stavolta l’ha fatta proprio grossa. Le parole del ballerino ex marito di Belen Rodriguez non sono infatti piaciute ai fan che che hanno portato il ballerino sul banco degli imputati in un processo che lo vede già perdente. Dopo quella di Alessia Marcuzzi che ha rivelato (in parte) ai naufraghi l'esistenza dell'Isola che non c'è, anche Stefano De Martino è stato infatti protagonista di una caduta di stile. L'inviato dell'Isola, infatti, quando stava preparando Francesca Cipriani per la prova che avrebbe dovuto affrontare per raddoppiare il budget settimanale, ha fatto un commento che non è passato inosservato. Stefano, per cercare di convincere la naufraga a svolgere la prova, ironicamente ha cercato di sfruttare le tecniche di ipnosi di Giucas. L'inviato, quindi, ha iniziato a ripetere i gesti che ha visto fare da Casella durante una prova di ipnosi. E, scrive il Giornale, quando la conduttrice le ha domandato cosa stesse facendo, De Martino ha risposto: "Me l'ha insegnato Giucas, sto provando a ipnotizzarla. Con le galline funziona, vediamo se anche con lei riesco...". (Continua dopo la foto)

Il commento di Stefano De Martino sarebbe dovuto essere una battuta, peccato però che il pubblico non l'ha percepito in questo modo e sui social si è scatenato un putiferio. "Ma Stefano pensa di essere simpatico paragonando la Cipriani a una gallina?", scrive un utente. E un altro: "Le galline? Che battuta squallida". Con il passare delle settimane Francesca Cipriani si è conquistata l’affetto del pubblico che segue le sue gesta con molto interesse, ormai i suoi teatrini sono diventati epici, sebbene tra i naufraghi qualche malumore sia nato. Ultimamente Gaspare e Bianca Atzei le hanno tirato un brutto tiro, visto che tra un malore e l’altro l’ex pupa si sottrae ai suoi doveri da isolana.





E così mentre distribuivano un cocco le hanno fatto notare che lei non poteva mangiarlo visto che aveva i crampi allo stomaco. Ma lei ha dato una risposta inattaccabile: “Non posso restare a digiuno, svengo”. Insomma è sicuramente più sveglia di quanto immaginiamo e anche riguardo alla sua vita privata riesce ad essere molto discreta. Di recente è stata avanzata l’ipotesi di un suo fidanzato segreto. A lanciare il gossip era stato il settimanale Novella 2000 che ha parlato di un ricco imprenditore che la coprirebbe addirittura di regali. Una voce senza fondamento, almeno così pare.

