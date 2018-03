Sicuramente è una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani è un’esplosione di vitalità. Laggiù in Honduras si è conquistata l’affetto del pubblico che segue le sue gesta con molto interesse, ormai i suoi teatrini sono diventati epici, sebbene tra i naufraghi qualche malumore sia nato. Ultimamente Gaspare e Bianca Atzei le hanno tirato un brutto tiro, visto che tra un malore e l’altro l’ex pupa si sottrae ai suoi doveri da isolana. E così mentre distribuivano un cocco le hanno fatto notare che lei non poteva mangiarlo visto che aveva i crampi allo stomaco. Ma lei ha dato una risposta inattaccabile: “Non posso restare a digiuno, svengo”. Insomma è sicuramente più sveglia di quanto immaginiamo e anche riguardo alla sua vita privata riesce ad essere molto discreta. Di recente è stata avanzata l’ipotesi di un suo fidanzato segreto. A lanciare il gossip era stato il settimanale Novella 2000 che ha parlato di un ricco imprenditore che la coprirebbe addirittura di regali. Insomma la Anita Ekcberg de noantri se la passerebbe molto bene sentimentalmente. (continua dopo la foto)

Ma come collima questo pettegolezzo con il fatto che la Cipry si professa singel? Anzi, non fa che dire che è in cerca del grande amore e mentre era ipnotizzata ha anche dichiarato di volere diventare mamma. Di fronte a tale annoso dubbio è arrivato Nicola che ha chiarito tutto. Ma chi è? Un carissimo amico di Francesca, la conosce bene e sa tutto della sua vita privata. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, l’amico della naufraga ha voluto puntualizzare e mettere un freno ai pettegolezzi. Il giovane ha infatti ammesso che la Cipriani è libera e che la single tutine non le piace, ma tant’è. Quindi quelli sull’abruzzese sono solo pettegolezzi privi di fondamento.





“Non è vero niente. Si parla di un imprenditore ma lei non frequenta nessuno” ha rimarcato il buon Nicola a Pomeriggio 5. Dunque, come già sottolineato dalla diretta interessata all’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani è single e in cerca di un uomo con il quale mettere su famiglia. L’ultima storia (dichiarata) di Francesca risale a qualche anno fa, più precisamente al 2016, quando ha frequentato – seppur brevemente – Giovanni Cottone, l’ex marito di Valeria Marini. La simpatica concorrente è piuttosto sfortunata in amore, come svelato dalla diretta interessata: “Sono sfortunata in amore. Me ne capita una dietro l’altra. Non ne posso più. Troppi casini anche nelle storie precedenti che ho avuto” ha confidato in una vecchia intervista al settimanale Oggi.

