Anche per l'edizione 2018 di ''Ballando con le stelle'' Milly Carlucci ha voluto come giurato il conduttore e scrittore Fabio Canino. ay dichiarato e difensore della famiglia arcobaleno, Fabio Canino affiancherà affiancare Mariotto, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Fabio Canino (1,80 centimetri di altezza per 75 chili di peso) nasce a Firenze il 15 agosto 1963. Artista polivalente non si accontenta del ruolo di attore sul palco e sul grande schermo, e decide di intraprendere la carriera televisiva, come autore e presentatore, radiofonica e letteraria. L'esordio sul grande schermo arriva nel 1997 con ''Fratelli coltelli'' diretto da Maurizio Ponzi. Lo stesso regista lo vuole nel cast di ''Besame mucho'' del 1999. Nel 2000 recita nel film di Vincenzo Salemme ''A ruota libera'' con la partecipazione di Sabrina Ferilli. In radio, conduce vari programmi per Radiodue. Ricca di soddisfazioni anche la sua carriera televisiva, cominciata alla Rai come coautore di ''Dancemania'' su Raitre, e poi a Junior TV, da “Verde Pistacchio” sino alla sit com ''Super Dut''. (Continua a leggere dopo la foto)

Si sa davvero poco della vita privata di Fabio Canino (54 anni). Il conduttore radiofonico e giudice di Ballando con le Stelle, infatti, ha sempre lasciato trapelare davvero poco sul fronte amoroso. ''Sono ancora un teenager insicuro nonostante abbia passato i cinquanta. - ha rivelao in un0intervista il conduttore - La persona che mi sta accanto mi deve dire ogni venti minuti che mi ama. Forse ho bisogno di un fidanzato badante. L’amore sta messo nei miei confronti come la Banca Etruria al sistema bancario italiano''. Fabio Canino, ormai da anni, non fa più mistero di essere alla ricerca di un fidanzato. Nonostante il coming out vissuto serenamente, però, Canino è ben consapevole dei rischi che, spesso e volentieri, questa scelta comporta. (Continua a leggere dopo le foto)

Fabio canino era finito al centro dello scandalo molestie. Ad accusare lo scrittore e personaggio televisivo era stato l'attore teatrale Paolo Orlandelli. L'uomo aveva raccontato un episodio accaduto qualche anno fa. Sembrerebbe che durante un provino per una pubblicità progresso in Norvegia, Orlandelli sia stato invitato a denudarsi per poi masturbarsi di fronte a Canino. "Non mi ha toccato ma mi sono sentito comunque abusato, allora ero giovane e ingenuo - aveva scritto l'attore sul suo profilo Facebook -.So che molti attori e registi fanno di queste cose che ritengono accettabili poiché non vi è contatto, ma si tratta ugualmente di abusi e vanno denunciati, con nomi e cognomi, altrimenti è perfettamente inutile parlarne".

Giarro Giarratana: età, altezza, peso. Chi è: la carriera e tutte le curiosità sul modello italo-olandese di ”Ballando con le stelle”