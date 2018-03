Ormai è un volto noto e affermato della televisione, Karina Cascella nel bene e nel male molto seguite sul piccolo schermo quanto sui social. La nota opinionista si è fatta conoscere dal grande pubblico ai tempi di Uomini e Donne e oggi è presente in molte trasmissioni Mediaset. Recentemente la napoletana ha postato una sua vecchia fotografia sul suo profilo Instagram in cui paventa la possibilità di tornare al suo antico amore. Infatti, dopo aver postato l'immagine, karina è stata letteralmente travolta dai messaggi dei fan che hanno invocato a gran voce un suo ritorno nella trasmissione di Maria de Filippi. E proprio ai follower la Cascella ha voluto rispondere sottolineando alcuni aspetti. Parlando del passato ha spiegato come era una persona diversa, giovane e molto emozionata, ma che dei bei tempi andati non rivanga nulla. Ma al tempo stesso neanche vorrebbe cambiare una virgola dal momento che quella che è oggi è il frutto del suo percorso di vita. Oggi è una donna soddisfatta, ma soprattutto felice di essere madre della piccola Ginevra, nata dall'amore ormai finito con Salvatore Angelucci. (continua dopo la foto)

“Da quello che avete scritto - ha detto Karina nel suo post - si evince che ero una st****a vipera che però vi piaceva un sacco”. Questo l'esordio della sua storia su Instagram. “Poi si evince che vi farebbe un sacco piacere se io tornassi a Uomini e Donne ma voi lo sapete che non dipende da me” ha aggiunto successivamente l’opinionista. “Io qualora dovesse arrivare una telefonata” spiega allora la Cascella “Accetterei molto volentieri”. “Quando Maria chiama io rispondo e non preoccupatevi se dovesse chiamare io risponderò e sarà sempre una risposta positiva” ha concluso alla fine l’ex di Salvatore Angelucci. Insomma una risposta che è anche una proposta a Queen Mary di riprenderla sotto la sua ala protettiva. (continua dopo le foto)





Anche se la De Filippi non dovesse accogliere la richiesta della Cascella, è anche vero che l'opinionista non ha di che lamentarsi, non le mancano di certo le opportunità lavorative in questo momento. Recentemente, infatti, lei stessa aveva rivelato di aver ricevuto più volte proposte per partecipare come concorrente sia dal Grande Fratello che dall’Isola dei Famosi. Nonostante ciò, però, l'opinionista sembra essere ancora molto legata al ruolo che tanti anni fa l’ha vista debuttare per la prima volta in TV. E a questo punto chissà se la redazione di Uomini e Donne prenderà in considerazione questa eventualità. L’appello di Karina Cascella, forse, potrebbe davvero essere ascoltato da Maria De Filippi questa volta, soprattutto se tina Cipollari dovesse prendere posto nel prterre femminile del trono over.

