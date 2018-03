Ormai nel vivo, all'isola dei famosi si sono definiti ruoli e strategie. Forse non ce la farà ad arrivare fino alla fine (e non è detto), ma Francesca Cipriani si sta conquistando l'affetto del pubblico e anche dei naufraghi. Il suo carattere allegro e le sue uscita da 'svampita' effettivamente sono comiche. Ma sebbene si sia ricavata la sua nicchia, c'è anche chi in Honduras non la digerisce molto. L'ex pupa infatti più volte nel corso del reality ha accusato dei malori, ma i suoi compagni non le hanno creduto e l'hanno accusata di fingere solo per un tornaconto personale. Effettivamente la Cipry in più occasioni ha invocato aiuto, una volta hanno dovuto addirittura trasportarla in infermeria a causa di uno svenimento. Ora però il demone del sospetto si sta insinuando tra i concorrenti. Infatti, qualcuno sostiene che i suoi malori siano strumentali, pensati ad hoc per ottenere in cambio qualcosa, che sia cibo o la possibilità di sottrarsi ai compiti più faticosi. La prima a fare esplodere la cosa è stata Bianca Atzei. (continua dopo la foto)

La cantante nel corso di una conversazione con Nino formicola ha detto che Francesca nella notte era stata male a causa di forti crampi allo stomaco e alla pancia. L'attore non ci ha creduto nemmeno per un momento: “Finge di stare male all’occorrenza, le serve a evitare che le siano attribuiti dei compiti da portare a termine. Non fa una cosa di sua iniziativa, se qualcuno non glielo dice. E quando la fa, la fa al minimo sindacale… Quando c’è da far qualcosa improvvisamente diventa Il malato immaginario”. E dato che si sono trovati d'accordo sulla cosa, hanno deciso di tendere una trappola alla bombastica bionda.





Mentre stavano per tagliare e spartire una noce di cocco, hanno fatto in modo di farsi vedere dalla Cipriani che era ancora accasciata per i crampi allo stomaco.Nino aveva già dichiarato che non le avrebbe dato la sua parte di cocco, perché non aveva contribuito a procacciarsi il cibo. Quando Francesca si è accorta del cocco, si è lentamente avvicinata agli altri naufraghi per ricevere la sua parte. A quel punto, Bianca ha fatto segno a Nino di controllare, per poi chiedere a Francesca: “Ma non avevi mal di pancia, amore?”. Francesca ha replicato stizzita: “Non posso stare a digiuno, svengo”. E così ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte, in effetti la sua risposta non fa una piega.

