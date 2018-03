Ventotto anni, una vita dedicata agli animali, al canto, al ballo, alle sfilate e alle conduzioni televisive su emittenti locali e nazionali. Nel 2007, Gessica Notaro è stata proclamata Miss Romagna, ha conquistato la finale al concorso di Miss Italia. Dopo questa esperienza è decollata una carriera nel mondo dello spettacolo prendendo parte a programmi Rai e Mediaset come cantante, ballerina e presentatrice. La giovane è però diventata nota per un gravissimo fatto di cronaca. Il 10 gennaio 2017 Edson Tavares, capoverdiano ed ex fidanzato di Gessica, l'ha aspettata sotto casa e le ha gettato addosso dell’acido. Da quel momento per lei è cominciato un calvario fatto di operazioni chirurgiche, al viso e per salvare in particolare un occhio. Lui, Edson, è stato condannato a dieci anni di carcere con il rito abbreviato: al 29enne sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della crudeltà. ''Voglio che veda quello che mi ha fatto'' aveva detto Gessica, che aveva scelto di essere presente in aula per il processo contro l'uomo. La data scelta dal capoverdiano Edson Tavares non è stato frutto del caso. (Continua a leggere dopo la foto)

Il 10 gennaio di sei anni fa il fratello di Gessica si tolse la vita, impiccandosi. In un'intervista rilasciata a Panorama la giovane modella raccontava gli istanti immediatamente successivi all'aggressione: "Mentre l'acido mi mangiava la faccia io, in ginocchio, pregavo Dio: toglimi la bellezza, ma lasciami almeno la vista". Continuava poi la 28enne: "Mi aveva minacciato quando lo denunciai, un anno fa, e minacciava spesso anche di togliersi la vita dopo avermela fatta pagare. La sera del 10 gennaio immaginavo di ritrovarmelo sotto casa perché aveva telefonato più volte a mia madre. Nonostante gli obblighi domiciliari ai quali era stato sottoposto, infatti, Edson Tavares era libero di andare in giro a tutte le ore e di avvicinarsi a casa mia". (Continua a leggere dopo le foto)

Si erano conosciuti nel parco dei divertimenti di Rimini, dove Gessica lavorava come addestratrice di delfini. Era stata proprio lei a trovare lavoro a Eddy come tuttofare. Il 31enne, che in passato era stato il bodyguard di Lele Mora, non tardò a mostrare anche in questo contesto la sua indole iraconda. Un passato con una denuncia per il maltrattamento di due pitbull, il mancato pagamento degli alimenti della donna con cui aveva avuto un figlio, si svelò per l'uomo problematico. Un anno difficile, per Gessica, ma con tante persone accanto: ''La mia famiglia, il mio fidanzato Allen'' dice la miss, che ha ritrovato l'amore e il sorriso. Ha inciso un singolo, ed è tornata a lavorare con i suoi amati delfini. ''Tutto questo dolore mi è stato utile: questa esperienza mi ha fatto capire veramente chi sono'' racconta oggi.

“Vi mostro il mio volto sfigurato dall’acido”. La foto choc di Gessica Notaro. Qui la vediamo prima dell’infame gesto. Ora, a un anno esatto da quella tragedia, l’ex modella pubblica su Facebook il ricordo molto doloroso ma carico di speranza: “Non ho mai smesso di sorridere”