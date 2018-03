Quarataquattro anni il prossimo 30 luglio, un figlio, Leon, e un fidanzato Lorenzo Biagiarelli, di sedici anni più giovane. Selvaggia Lucarelli, penna brillante e sagace del web, è senza dubbio la donna più influente del web italiano, e forse anche la più temuta. Dai suoi profili social e sulla prima pagina del ''Fatto'' scrive con tagliente ironia di politica, media, personaggi pubblici e di bullismo. Blogger, opinionista, giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica e oggi anche scrittrice di libri, ha il tempo di fare tutto e anche, e soprattutto, di fare la mamma. Dopo una relazione con Max Giusti, Selvaggia ha conosciuto e sposato Laerte Pappalardo (figlio del cantante Adriano), il 15 luglio 2004. La coppia ha avuto un figlio, Leon, nato nel 2005. I due poi si sono separati nel 2007 e sono anche finiti in tribunale. Da circa due anni ha reso nota la sua relazione con il cantante Lorenzo Biagiarelli, conosciuto nel mondo della musica come B-Law. Oggi quest'ultimo ha un buonissimo rapporto con il figlio della conduttrice ed è la stessa Lucarelli, tramite i social, a raccontare le loro simpatiche avventure. (Continua a leggere dopo la foto)

La vita sentimentale di Selvaggia Lucarelli (1,70 centimetri di altezza per circa 65 chili di peso) è stata abbastanza movimentata e tra i suoi flirt spuntano alcuni nomi del mondo dello spettacolo: il cantante Morgan (sì, avete letto bene), il giornalista Andrea Scanzi e il giornalista, conduttore radiofonico e conduttore televisivo Giuseppe Cruciani. ''Ho letto che non ama fare l'amore, - aveva detto la Lucarelli parlando di Cruciani - che mentre lo fa pensa alle scalette della radio e preferisce che qualcuno lo faccia al posto suo con la sua donna. Peccato apprenderlo solo ora. Se avesse delegato quando stavamo insieme, magari mi sarei divertita di più''. Nata a Civitavecchia, si è diplomata nel 1992 presso il Liceo Classico Padre Alberto Guglielmotti della sua città; ha vissuto a Roma, dove ha anche frequentato il Conservatorio teatrale La Scaletta, ed è laureata in giornalismo. (Continua a leggere dopo le foto)

Attualmente vive a Milano, ma forse in pochi sanno che Selvaggia nasce come attrice e autrice di commedie teatrali: ha esordito, infatti, insieme a Max Giusti (con il quale è stata fidanzata) nel 1998 con Porci e bugiardi di Antonio Giuliani. Ma è nel 2002 che diventa nota al grande pubblico grazie all'apertura del blog ''Stanza Selvaggia'', dove si cimenta in articoli ironici e graffianti. Nel tempo ha partecipato a molti programmi, soprattutto nei ruoli di opinionista e giudice: nel 2003 è opinionista dell'Isola dei Famosi, nel 2005 de La Talpa. Nel 2006 partecipa come concorrente de La Fattoria. Poi, sempre nei panni di giudice, approda a ''Ballando con le stelle'. In seguito ha collaborato con diverse testate giornalistiche, da Il Tempo a Libero, per finire a Il Fatto Quotidiano e da gennaio 2018 con Rolling Stone.

