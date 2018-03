Isola dei Famosi, diretta importantissima: la settima puntata è quella in cui, tra le altre cose, si conoscerà il destino dei quattro ex naufraghi che hanno vissuto gli ultimi giorni sull'Isola che non c'è, lontano dal gruppo, che non ne conosce nemmeno l'esistenza. E infatti Alessia Marcuzzi, ancora prima di aprire il collegamento, lo ricorda a Mara Venier, ormai regina degli spoiler al reality di Canale 5. Ancora: ci sarà il tanto atteso confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi. Quest'ultimo è stato accusato dal sensitivo di aver pronunciato frasi omofobe nei suoi confronti. La produzione dovrà fare chiarezza sull'accaduto di cui i media parlano da giorni e potrebbe addirittura decidere l'espulsione del personal trainer dei vip. E poi l'eliminata tra le naufraghe in nomination: chi uscirà tra Bianca Atzei, Alessia Mancini ed Elena Morali? Lo deciderà, come sempre, il pubblico. Che in questa puntata è chiamato anche a scegliere chi, tra Filippo Nardi, Paola Di Benedetto, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti rientrerà in gioco. Sono solo due i posti disponibili. Il primo collegamento della Marcuzzi, quindi, stavolta non è con Stefano De Martino e la Palapa, dove si riuniscono i vip in attesa della diretta, è proprio con l'Isola che non c'è. (Continua dopo la foto)

Si passa così alle immagini che riassumono questi giorni trascorsi insieme. Dal filmato sembra che vadano tutti d'amore e d'accordo. Anche su Bianca Atzei sono d'accordo, anche se la cantante non la prenderà bene. "Si attacca come un paguro alle persone solo quando le servono", spiega Filippi. E Paola: "Bianca fa la cucciola davanti alle telecamere, ma quando non ci sono è diversa". La Marcuzzi, a quel punto, ne approfitta per fare chiarezza: "All'Isola ci sono solo due operatori con le telecamere a spalla. Quando mancano i filmati è per questo, non possiamo riprendere tutto". Ora, il pubblico si aspetta che Francesco Monte tifi Paola Di Benedetto e invece no. Poco prima della chiusura del televoto, sui social, arriva il messaggio dell'ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago: tifa Filippo. (Continua dopo le foto)

Ci siamo, chiuso il televoto: è l'ora del verdetto. La prima naufraga a essere riammessa in gioco è Nadia Rinaldi che prima esplode di felicità, poi si commuove: "Sono felice, voglio andare avanti a nome di tutte quelle donne che sanno di potercela fare", dice senza dimenticare di salutare il figlio. Pochi minuti ed ecco anche il nome del secondo naufrago riammesso: è Paola Di Benedetto. Ma non la prende proprio come la Rinaldi. È titubante, chiede anche alla Marcuzzi se può decidere di non restare. Dallo studio anche Mara Venier la incalza: "Vai avanti, non scherziamo. Stai facendo un ottimo percorso". Paola, alla fine, si convince. Niente da fare per Cecilia e Filippo. La Capriotti, poco prima di conoscere il verdetto del pubblico: "So che la mia famiglia mi ha votata e volevo ringraziarli e rassicurarli che, nel caso andassi via, sarei felice comunque. Questa settimana sono stata benissimo, sono serena".

"Lasciami in pace... adesso vomito!". Lite furibonda sull'Isola dei Famosi. Notte di passione in Honduras: urla, strepiti e disperazione, ormai gli animi sono incandescenti. Quello che è successo ha creato il finimondo: tutti ad accapigliarsi