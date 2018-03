Isola dei Famosi, puntata numero sette. Il reality, dopo un paio di settimane, ritorna alle origini e dopo un paio di settimane in diretta di martedì, ritorna al lunedì sera. Sarà un 'puntatone' stando alle anticipazioni che, ovviamente, più si avvicina la diretta e più si fanno interessanti. In studio, come sempre, la padrona di casa Alessia Marcuzzi, gli opinionisti Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. Intanto un'uscita sicura. Le nomination, questa settimana, sono 'rosa': il pubblico è chiamato a votare una naufraga tra Elena Morali, Alessia Mancini e Bianca Atzei. Che, nonostante la nomination e nonostante i periodi altalenanti in Honduras, resta in cima alle preferenze dei bookmaker. La cantante sarda, infatti, è ancora la prima scelta nelle scommesse sul vincitore dell’Isola dei Famosi: è offerta a 2,50 sul tabellone Snai, alla pari con Amaurys Perez. Rimane in corsa, come riporta AGipronews, anche Francesca Cipriani, data a 5,00 dopo il bagno hot in mezzo al mare che, tra l'altro, potrebbe costare una punizione a tutti i naufraghi. Alessia Mancini e Jonathan Kashanian sono entrambi a 10,00. Ma torniamo alla diretta. Non solo un'eliminazione sicura dovuta alle nomination, ci sarà anche un ingresso. Anzi, due. (Continua dopo la foto)

Filippo Nardi, Paola Di Benedetto, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, tutti confinati sull’Isola Che Non C’è, si contendono, sempre, al televoto i due posti per rientrare in gioco. Chi la spunterà tra tutti? Alessia, in ogni caso, è già pronta a cominciare. Una Storia apparsa sul suo profilo Instagram circa un'ora prima della diretta ha mostrato ai follower il suo camerino, dove si notano un peluche portafortuna regalato dalla figlia Mia, prodotti di bellezza ed extension. La puntata che sta per cominciare è importante anche per un altro motivo: il tanto atteso confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi che, durante la scorsa diretta è saltato per via di un malore (e conseguente abbandono dello studio) da parte del sensitivo inglese. Salvo cambiamenti dell'ultim'ora, la conduttrice darà voce anche a Franco, accusato da Craig di aver detto frasi omofobe e ora a rischio eliminazione. (Continua dopo le foto)





Passo indietro: a Domenica Live Craig aveva rivelato le parole di Franco. Suonavano così: "Mi ha chiesto 'sei gay?', io gli ho detto di sì e lui mi ha risposto 'fai schifo, sei una persona schifosa'. Quando stava con Paolo e Rosa lui ha detto 'quell'inglese è schifoso'. La mattina dopo mi ha detto 'non dormirmi vicino', perché secondo lui gli avevo dormito troppo vicino". Questa la conversazione avvenuta con l'ex pugile Franco Terlizzi che Craig ha riportato a Barbara D'Urso. Parole forti quelle di Franco che quindi è stato tacciato di omofobia, gli avrebbe rivolto. Già la scorsa settimana, come detto, la Marcuzzi voleva affrontare questo tema ma non è stato possibile perché Warwick ha dovuto lasciare gli studi. Stasera è la sera. La produzione dovrà fare chiarezza sull'accaduto di cui i media parlano da giorni e potrebbe addirittura decidere l'espulsione del personal trainer dei vip.

