Mettendo da parte il canna-gate e i suoi protagonisti, Francesca Cipriani è probabilmente il personaggio di questa 13esima edizione dell'Isola dei Famosi. Uno dei più forti in assoluto di quelli attualmente in gioco. Sin dalla prima puntata del reality, la ex Pupa ed ex gieffina si è 'distinta'. Ricordate l'attacco di panico prima di lanciarsi dall'elicottero? E poi, nei giorni a seguire, il malore, gli sfoghi, le discussioni e la fame atavica per cui tutti i naufraghi ormai la prendono in giro. Francesca (con la sua immancabile coroncina di fiori in testa) è stata anche ipnotizzata un paio di volte, in diretta, da Giucas Casella, prima che fosse costretto a lasciare il gioco per seri motivi di salute. Anche durante la sesta puntata dell'Isola. Il sensitivo ha voluto ipnotizzare di nuovo la Cipriani che si è simpaticamente prestata all'esperimento. Secondo quanto ha affermato lo stesso pargnosta, la Cipry ha un ottimo rapporto con l'ipnosi, tanto da poter essere definita "la più ricettiva" tra tutti i naufraghi. Sta di fatto che per il suo aspetto e il suo essere così sopra le righe, la Cipriani è diventata un idolo tra i fan sfegatati del reality di Canale 5. (Continua dopo la foto)

Dopo un inizio un po' in solitudine, perché come fatto presente dalla stessa Francesca ad Alessia Marcuzzi sembrava che il resto del gruppo l'avesse isolata, ora pare aver conquistato tutti i suoi compagni di gioco. Persino Franco Terlizzi, con cui, sempre nelle prime settimane, la ex Pupa aveva avuto una lite. Franco, alla fine, si è arreso alla sua simpatia e oggi, a più di un mese dall'inzio del reality, la considera una dei concorrenti migliori di questa edizione. Francesca ha stretto una grande amicizia anche con Jonathan Kashanian, anche se proprio nelle ultime ore i due hanno discusso. Lui, tutto orgoglioso, ha portato in spiaggia il pesce appena pescato e lei, anziché gioire, si è detta disgustata dall'aspetto dell'animale morto, al punto da essere disposta ad andare a dormire senza mangiare. Ma poi l'amico Jonathan le ha ceduto l’avocado in cambio della porzione di pesce. (Continua dopo le foto)

Ecco. Proprio Jonathan ha proposto a Francesca una sfida: "Dimostrerai che sei veramente fi*a se fai il bagno nuda". E poi l'ha invitata a immaginare di fare un provino per Woody Allen. "Ma è morto!", ha risposto convinta Francesca, evidentemente in preda a un po' di confusione dal momento che il regista è vivo e vegeto. Sta di fatto che la Cipriani, dopo un'iniziale perplessità, ha deciso di raccogliere la sfida e così, dopo essersi liberata della parte superiore del bikini, si tuffata in acqua. E poi, una volta immersa, si è tolta anche gli slip. Incredulo di fronte al siparietto hot Franco Terlizzi: "Non so cosa le sia venuto in mente, è impazzita e si è spogliata tutta nuda".Sì Franco, l'ha fatto davvero.

Qui il video del bagno di Francesca Cipriani

“Deve tornare in Italia”. Il caso di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. La naufraga coinvolta nel processo ‘Ruby Ter’ è stata richiamata a sorpresa. Ora viene fuori nel dettaglio quello che le sta capitando e cosa le toccherà fare