Una versione inedita, sofferente e confusa. Una Lory De Santo mai vista, quella che nella puntata del 4 marzo è stata ospite di Domenica Live. L'attrice, regista e showgirl intervistata da Barbara D'Urso ha parlato della sua vita, ripercorrendo le tappe principali, raccontando gli alti e bassi e in particolare è stato affrontato un tema terribile e decisivo della sua vita. La tragedia che ha sconvolto non solo la sua l'esistenza, ma anche quella di Eric Clapton: la morte del figlio Conor, precipitato dal 53esimo piano di un grattacielo di New York. Un dolore immane e incomprensibile. Ma quello che ha fatto scoppiare un piccolo caso sul web è stata una risposta che ha dato la Del Santo, che ha creato molto stupore e incredulità. Quando la D'Urso le ha chiesto “Quanti anni aveva Conor quando è morto?”, Lory Del Santo è apparsa confusa e titubante. “Penso quattro e mezzo”, è stata la replica e il suo volto e i suoi occhi erano assenti, comprensibilmente. Certe cose non si possono superare mai. Ma a quel punto sui social è scoppiata la bufera per l'incertezza mostrata. (continua dopo la foto)

Ma c'è stato anche chi ha compreso il dolore della donna e per questo la Del Santo ha ricevuto molti messaggi di solidarietà: “Seria, commossa nel ricordo del figlio perduto... Senza maschere, semplice e sincera. Così sei bella. Così! Senza bisogno di gossip continuamente costruiti e pagliacciate varie. Non ti servono”, hanno scritto su Twitter. I ricordi del piccolo sono arrivato come un'ondata improvvisa e la soubrette era in lacrime e palesemente sconvolta. Proprio per questo oggi, Lory ha pubblicato sul suo profilo Instagram una bellissima foto che la ritrae insieme al figlioletto Conor e a Eric Clapton: "Il mare, il sole, tutto sembra perfetto, ma la vita è più grande di noi", questo lo struggente commento. In tanti hanno voluto commentare questa immagine, sottolineando la grande commozione che ha trasmesso.





Era il 1991 quando Conor è morto. La Del Santo ha raccontato che quel giorno il piccolo doveva incontrare il padre e proprio un quarto d'ora prima che Clapton arrivasse si è consumata la tragedia. Da lì momenti di dolore e silenzio incomprensibili. La nascita del bambino aveva cambiato in meglio la vita di entrambi, in un'intervista trasmessa durante Domenica Live, l'artista britannico aveva ammesso che il suo obiettivo nella vita era "Crescere felicemente insieme a mio figlio”, ma le cose sono andate diversamente. Poi il racconto di Lory è proseguito al giorno del funerale. La coppia era tornata in Gran Bretagna e prorpio nel giorno dell'ultimo saluto mentre erano in casa è arrivata una lettera inviata proprio da Conor: "Quando siamo rientrati da New York e siamo andati a Londra con il bambino purtroppo non vivente, stavamo aspettando il funerale ed eravamo nella stessa casa. Ci siamo ritrovati vicino ad un tavolo ed è arrivato il postino con una lettera rossa. Nell’attesa che il papà arrivasse a New York Conor gli aveva scritto una lettera con scritto ‘I love you’, e l’aveva scritto proprio lui perché io gli avevo fatto vedere come fare. Io sono rimasta pietrificata, era l’ultimo messaggio che lui voleva dare, il più bello”.

Ti potrebbe interessare anche: “Ecco perché è morto nel sonno”. Davide Astori, un dubbio che è quasi certezza. Mentre il mondo del calcio è ancora sotto choc per la scomparsa del capitano viola, nuovi dettagli sulle cause del suo decesso