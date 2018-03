Lunedì 5 marzo andrà in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo un primo slittamento del programma dal lunedì al martedì (per via della serie “Il commissario Montalbano che metteva abbastanza paura a Mediaset), il reality torna ad andare in onda di lunedì. Il motivo? Sempre Montalbano. Questa settimana la seguitissima serie andrà in onda di martedì e quindi l’isola si è “adeguata”. Cosa vedremo nella puntata di questa sera? Intanto il pubblico scoprirà chi sarà la naufraga eliminata tra Elena Morali, Alessia Mancini e Bianca che sono tutte e tre in nomination. Ma il pubblico è stato chiamato anche a decidere chi tra Filippo Nardi, Paola Di Benedetto. Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti rientrerà in gioco. Ma la puntata sarà ricchissima di colpi di scena. Ci sarà un confronto diretto tra il sensitivo Craig Warwick e Franco Terlizzi. Il primo ha mosso pesanti accuse contro il secondo dicendo che è stato ghettizzato per la sua omosessualità. Quando i due si confronteranno stasera, vediamo cosa accadrà e come si difenderà (o proverà a farlo) Terlizzi. Voi per chi tifate? Continua a leggere dopo la foto

Nel frattempo, sull’isola, per i naufraghi è terminata la sesta settimana di permanenza. In certi casi la convivenza è forzata e lo stress ha ormai raggiunto picchi altissimi. I naufraghi sono stanchi, sfiancati e anche affamati. Le porzioni di riso sono ormai dimezzate e i morsi dello stomaco iniziano a dare alla testa. Gli unici che non sono proprio alla frutta sono Marco e Jonathan che, anche se solo per un giorno, hanno avuto la possibilità di godere dei privilegi della Isla Bonita. La tensione si fa sentire, specie tra le donne. Specie tra le nominate che hanno affrontato ognuna a suo modo il peso della nomination e il rischio dell’eliminazione. Elena, per esempio, ha accusato alcuni compagni di aver tramato contro di lei; Bianca si è rassegnata ad un’altra settimana legata, mentre Alessia si è data molto da fare. E questo atteggiamento è stato giudicato quello di una “calcolatrice”.

Ma stasera accadrà anche altro. Ci sarà Giucas Casella che ipnotizzerà qualcuno in studio e ci aspettiamo di tutto… Nel frattempo il settimanale Oggi ha fatto sapere cosa sarebbe successo a Monte in Honduras se davvero avesse avuto la droga. In Honduras, i reati connessi all’uso indebito e al traffico illecito di droghe sono disciplinati dal decreto 126 del 1989. Le pene sono durissime in caso di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Se una persona la possiede e basta la questione è un po’ diversa: “La persona sorpresa in possesso di cigarillos de marihuana in quantità tale da essere di uso personale e immediato è punita con la reclusione fino a 30 giorni e una multa fino a 5 mila lempiras (cioè 170 euro)”, mentre l’art.27 recita che: “I cittadini stranieri trovati in possesso di cigarillos sono puniti con una multa fino a 10 mila lempiras e saranno immediatamente espulsi dal Paese”. Quindi i 12 anni di cui si era parlato all’inizio sono un po’ esagerati…

