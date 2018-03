Se sull’Isola dei Famosi il caos regna sovrano, tra gli ex naufraghi la situazione non è migliore. Al di là del canna gate e delle polemiche scatenate intorno a Eva Henger e Francesco Monte, ultima quella innescata da Vladimir Luxuria che ha accusato Alessia Marcuzzi di aver insabbiato lo scandalo in nome dell’audience, ecco che torna prepotentemente alla ribalta Chiara Nasti che, in Honduras, aveva attaccato Alessia Mancini paragonandola a uno scorfano dichiarando poi che alla sua età non dovrebbe partecipare ad un reality. Bene, a un mese e mezzo di distanza la fashion blogger napoletana è stata costretta a tornare sull’argomento. Un utente, a ridosso di una sua foto, le ha infatti ricordato la sua battutata. La Nasti rivela che per lei si trattava di una frase scherzosa e che, invece, spera di arrivare a 50 annicome Alessia. Ma ricordiamo che la Mancini ha 39 anni. Non finisce qui: la mamma della fashion blogger si è sentita costretta a intervenire per difendere la figlia. Tante sono le polemiche e le critiche sotto i post di Chiara. La madre non è riuscita, dunque, a trattenersi. (Continua dopo la foto)

La Nasti ammette di essere dispiaciuta di vedere la mamma coinvolta in tutto questo.“Ah giusto! Ma noi dai, scherzavo. Magari a 50 anni essere come lei!” In questo modo, Chiara si difende dalle critiche riguardanti una sua discussione con la Mancini. Una grande gaffe per la fashion blogger, visto che Alessia ha 39 anni e non 50. Intanto, la pioggia di critiche colpisce sempre di più la Nasti. La madre è intervenuto rispondendo all’hater: “Ti commenti da solo, la stupidità porta il tuo nome”. Dopo aver letto le parole di sua mamma, Chiara ha scelto di intervenire di nuovo. “Mi dispiace leggere i tuoi commenti qui sotto le mie foto perché naturalmente sei mia madre ed in primis colpiscono te.





Ma ti prego guarda i profili.. Lui un viscido 40enne che commenta i miei post e lei baldracca bionda ed anche mamma.” Solo qualche giorno fa, Chiara era in lacrime sui social mentre raccontava il suo malessere per il caso canna-gate. La fashion blogger è stata messa in mezzo attraverso una registrazione, di cui lei era ignara. Ora, infatti, la Nasti ha fatto sapere di essere costretta a procedere per vie legali.

Ti potrebbe interessare: “Addio meravigliosa creatura”. Se ne è andata la piccola Alice. La bimba di due anni era diventata un simbolo e un’eroina, ma il male ha avuto la meglio. Il dolore di chi la amava disperatamente: “Da lassù ci illuminerai la strada con i tuoi occhioni azzurri”