Da un po' di tempo di lei si erano erse le tracce. È stata indubbiamente una delle showgirl più famose degli anni 2000. Bellissima, statuaria e con una voce straordinaria, Luisa Corna dopo tanto tempo è ricomparsa sul piccolo schermo. L'ultima volta l'avevamo vista nel 2012 a tale e quale show, lei che nel 2002 aveva partecipato al Festival di Sanremo insieme a Fausto Leali è tornata a farsi vedere a Domenica Live nella puntata del 4 marzo. Nel corso della trasmissione sono state ripercorse le tappe più importanti della sua carriera. Ormai è tanto tempo che non fa più parte dello showbiz, ma in pochi l'hanno dimenticata. Al centro dell'intervista alcune indiscrezioni e naturalmente la sua vita privata. La Corna è innamorata e il suo amore Stefano Giovino ha ben 15 anni meno di lei, qualcuno ha storto il naso, pensando all'ennesimo toy-boy. Ma Luisa ci ha tenuto a specificare che con il suo compagno vive una bella storia d'amore e di sentirsi sicura e serena. Ma d'altronde già in interviste precedenti aveva dichiarato che con lui c'era grande intesa. (continua dopo la foto)

"Lui è un ufficiale dei Carabinieri - ha detto la Corna -, più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita. L'età non conta quando trovi la persona giusta". Insomma la parloa 'toy-boy' proprio non le piace: "È solo il simbolo di un vecchio stereotipo", ha detto la soubrette. Quando si parla della Corna inevitabilmente il pensiero va a quell'episodio che ha segnato la sua carriera penalizzandola moltissimo, quando nel 2004 Umberto Bossi, allora leader della Lega Nord, venne colpito da un ictus. (continua dopo le foto)





All'epoca si disse che Luisa Corna si trovava in albergo con Bossi, quando lui ebbe il malore e sulla questione si è ricamato moltissimo. Ovviamente per la showgirl è stato un pessimo ritorno di immagine, uno scandalo che ha segnato la sua vita lavortiva. "Questa storia - ha ammesso Luisa - mi ha rovinato l'esistenza. Per la prima volta in questi termini, voglio chiarire una volta per tutte. Poi basta. L'ho incontrato la prima e ultima volta a un concorso di Miss Padania. Ma più che conosciuto, l'ho intravisto. Questa storia mi ha ferita come donna. È stato un passaparola che non mi ha risparmiato. Luisa Corna, però, non ne ha parlato da Barbara D'Urso, la conduttrice ha preferito non toccare l'argomento.

