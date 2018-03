All'Isola dei Famosi ne accadono di tutti i colori. In queste settimane c'è stata una vera baraonda di scandali e defezioni e nulla sembra ancora essersi placato. Oltre all'affaire che ha visto coinvolti Eva Henger e Francesco Monte ci sono stati anche altri episodi che hanno dato più di qualche grattacapo ad Alessia Marcuzzi. Nella puntata del 4 marzo di Domenica Live si è tornati a parlare di un altro argomento piuttosto spinoso. In studio ospite di Brabara D'Urso era presente Craig Warwick che ha di nuovo sollevato l'accusa contro Franco Telrlizzi. Dopo il suo ritorno in Italia, il sensitivo ha dichiarato di essere stato offeso dal naufrago ancora in gioco in modo piuttosto pesante mentre era ancora in Honduras. Secondo il racconto dell'uomo, Terlizi gli avrebbe detto che è uno 'schifoso' dopo aver scoperto che è omosessuale. A parlare della questione nel corso della trasmissione c'erano Michael e Katty, il figlio e la moglie di franco. Di fronte a queste accuse la donna ha difeso il marito, ma ha anche preso una posizione molto netta che ha lasciato molto stupiti. (continua dopo la foto)

“Le accuse di Craig - ha detto ketty - devono essere dimostrate ma mio marito non è omofobo. Se si dimostrerà che Craig ha ragione, Franco uscirà dalla mia vita”. A quanto pare per la moglie di Terlizzi le dichiarazioni del marito, se vere, sarebbero assolutamente intollerabili, al punto di mettere in discussione la loro unione. Warwick ha partecipato a Domenica Live attraverso un collegamento a distanza. A non permettergli di prendere parte attiva alla puntata di Domenica Live del 4 marzo sono stati i problemi di salute che lo hanno costretto ad abbandonare l’Isola. L’uomo, che non si sottoporrà per oggi alla prova della macchina della verità, e ha detto di essersi rotto due costole: “Ho rotto due costole, per questo non ci sono. Per quanto riguarda Franco confermo tutto. Lui offende le persone, non solo me anche le donne, lo ha fatto pure con Francesca”.





Inoltre Craig ha detto di aver subito le offese di Franco apertamente, di fronte alle telecamere: "È avvenuto tutto di fronte alle telecamere. Ne avevo parlato anche con lo psicologo perché lui era stato molto aggressivo, quando gli ho parlato della mia omosessualità mi ha guardato con uno sguardo molto cattivo. Le telecamere c’erano, giravano tra noi per 24 ore al giorno". A questo punto tutti aspettano le prove di quello che sostiene il sensitivo, ma una cosa è chiara questa edizione dell'Isola dei Famosi non gode di un clima sereno. A concludere, con una richiesta avanzata direttamente alla produzione dell’Isola, è stata Vladimir Luxuria: “L’Isola deve recuperare questo video, se esiste. Nel caso in cui le accuse di Craig fossero vere, Franco andrebbe squalificato”.

