Diletta Di Tanno e Roberto Ruberti sono stati tra i protagonisti più amati della tredicesima edizione del Grande Fratello. All'interno della casa più spiata d'Italia, i due hanno iniziato una relazione che ha visto fin da subito un grande coinvolgimento da parte di lei, mentre lui sembrava voler procedere con i piedi di piombo. Dopo pochi mesi l'allora 25enne è stata intervistata da Giada Di Miceli, conduttrice del programma radiofonico ''Non succederà più'' in onda su Radio Radio e aveva raccontato i motivi della fine della sua storia d'amore con Roberto. Le differenze di vedute per quanto riguarda il modo di vivere la vita avevano contribuito notevolmente alla crisi di coppia che, a sua volta, aveva portato poi alla definitiva rottura. ''Sicuramente noi siamo comunque in buoni rapporti, perché ovviamente ci sentiamo sempre. Non è stata una rottura. Abbiamo idee di vita diverse. Lo sapevamo. Abbiamo provato a stare insieme perché volevamo stare insieme però, arrivati a un certo punto, abbiamo poi deciso così. Abbiamo due visioni della nostra vita differenti. Vogliamo cose differenti, quindi è giusto che nessuno dei due si snaturi''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Noi ci adoriamo, - aveva detto Diletta - non è questione di non andar d’accordo ma arrivati a un certo punto, uno mette la testa e dice "ok la pensiamo troppo diversamente". A cosa ci porta? A perder poi tempo. E’ stata una scelta raggiunta da entrambi. - aveva proseguito parlando del rapporto con Roberto - Ci vogliamo bene e vogliamo la felicità per l’altro. Non è che stai insieme e poi il rapporto cambia. Non cambia. Il nostro è comunque un rapporto di bene profondo, solo che uno a un certo punto tira un attimo le somme e in modo un po’ maturo deve prendere dalle decisioni''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Nel momento in cui non trovi sbocco – aveva detto ancora Diletta - e non riesci comunque a crescere. Per come sono fatta io. Preferisco continuare per la mia strada e ovviamente lo stesso dall’altra parte. Per adesso è così''. Nel marzo del 2015 la giovane ha conseguito la laurea in Scienze dell'educazione e formazione all'università di Torino. Poco dopo la partecipazione al Grande Fratello ha partecipato al contest di Radio Dimensione Suono, pur senza successo, poi ha fatto una stage a Rds 101.5 e ha partecipato alla trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli, valletta delle ultime edizioni di ''Buona Domenica'' condotta da Maurizio Costanzo. Oggi Diletta lavora per un'azienda che si occupa di assicurazioni e abita a Torino.

Luca Argentero: età, peso, altezza e la ‘nuova’ fidanzata Cristina Marino. Dal Grande Fratello al grande cinema. La vita privata, il matrimonio con Myriam Catania e la carriera del sexy attore