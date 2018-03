Quando c’è Emma Marrone di mezzo non è mai una puntata speciale. Da sempre. E anche ieri sera non è stato diverso. Un plebiscito di applausi ha accompagnato l’ingresso della cantante salentina in studio. Forse anche qualcosa di più quando l’ha lasciato con gli occhi gonfi di lacrime. Ancora una volta Emma ha dato prova del suo grande cuore. La cantante salentina è stata chiamata da Valeria come sorpresa per il marito Luigi. Una storia – quella della giovane coppia con due figlie alle prese con grosse difficoltà economiche – che ha parecchio commosso l’artista. Tanto che Emma non ha nascosto le proprie lacrime. Parecchio provata dalla vicenda, l’ex Coach di Amici ha subito regalato a Valeria un suo anello. Un prezioso gioiello che, come raccontato dalla diretta interessata, la Brown ha acquistato a rate, in un momento molto difficile della sua vita, quando pensava di non riuscire più ad andare avanti. Valeria ha scritto a C’è posta per te per dichiarare pubblicamente tutto il suo amore al marito. La coppia ha due figlie ancora piccole e deve fare i conti con una grave situazione economica. (Continua dopo la foto)

I due non mangiano mai la carne – non possono permettersela – sono costretti a fare la spesa al discount e hanno difficoltà a pagare l’affitto e le bollette. “Il marito di Valeria sta al lavoro oltre il necessario, anche senza farsi pagare, pur di non farsi licenziare. Non si vergogna a dire che va a fare la spesa con la calcolatrice. Con 80 euro la sua famiglia vive per due settimane. A Natale la figlia voleva la casa di Frozen, costava troppo e quindi ha ripiegato sulla casa di Minnie, comprandogliela a rate con 5 euro a settimana. Per l’affitto della casa, sono indietro di 1500 euro. Ha una bolletta da 150 euro che non sa come pagare” ha spiegato Maria De Filippi.





Emma ha portato altri doni a Valeria e Luigi. Ha regalato alla coppia un vinile del suo ultimo cd e dei biglietti per il suo prossimo concerto a Catania. Non sono mancati doni per le figlie della coppia, come la casa di Elsa di Frozen da tempo desiderata dalle piccole. La Marrone ha poi fatto un altro regalo a Luigi che però non è stato mostrato: secondo alcuni si tratta di una somma di denaro. Subito dopo l’interprete si è esibita cantando il suo ultimo singolo, Effetto Domino. Ma non a tutti la storia è piaciuta: “ Questa storia non mi ha emozionato per nulla troppo incentrata sul fattore economico e sul prezzo di ogni singola cosa perfino i protagonisti piangevano senza versare una lacrima. Potrò sembrare dura ma prima di costruire una famiglia ci si dovrebbe assicurare di avere una minima stabilità e non agire di pancia. I modi per realizzarsi se ne hai le reali intenzioni ci sono e la dignità di una persona non ha prezzo!!!!”

Ti potrebbe interessare: “Fai schifo!”. C’è posta per te, il dramma di una famiglia distrutta. Choc e urla in studio. Davanti a una reazione del genere Maria De Filippi fatica a trattenersi e alla fine sbotta