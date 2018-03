Brutto momento ieri sera a C’è posta per Te con Maria De Filippi che si è trovata a fronteggiare il difficile caso di Nando. L’uomo infatti, è stato chiamato in trasmissione da figli, che non vede da anni, e dai nipoti che non ha mai conosciuto. Il motivo è semplice: Nando, tempo fa, abbandonò la famiglia per una donna, Luciana, tutt’ora sua compagna. Maria ha iniziato a raccontare la storia e subito è saltato all’occhio un particolare.Davanti alla richiesta dei due figli maggiore l’uomo ha mostrato un’insensibilità e una freddezza che hanno lasciato di stucco Maria. Tanto che la De Filippi a un certo punto è sbottata e ha fatto sapere ai mittenti della lettera: “Vado avanti solo per rispetto vostro”. Ma il peggio è arrivato dopo, quando Nando – a seguito delle insistenze della presentatrice e del pubblico – ha aperto la busta. L’uomo, ormai anziano, ha infatti riabbracciato i suoi figli e i suoi nipoti pronunciando una battuta razzista, che ha indignato il pubblico. “Io fossi stata nel figlio dopo aver sentito mio padre dire "mica sono dei negri" avrei detto "Maria scusa mi sono sbagliato non voglio più recuperare il rapporto, ciao" scrive un utente. (Continua dopo la foto)

E ancora: “La missione del genitore è un qualcosa che proviene da dentro. Ma quando non si ha amore nel cuore e un anima penso che qualsiasi essere umano dovrebbe stare in se stesso coltivando il proprio piccolo e misero giardino. Quando non si ha valori amore affetto anima ognuno dovrebbe imparare a stare da solo, non mettere alla luce figli per poi farli soffrire. Perché la sofferenza di quei due signori si legge negli occhi. Prima la separazione poi l abbandono. Ci sono persone che vorrebbero amare dei figli e non possono averli, ci sono figli ingrati che disprezzano genitori amabili, e poi ci sono loro, questi genitori che, non so a che categoria di persone appartengano”.





Poi Nando, sferzato Maria ha aggiunto: “Mi fa piacere vederli, certo (riferito ai figli). Mica sono dei negri?” ha fatto sapere Nando a Maria De Filippi. Una battuta che ha scioccato tutto il pubblico a casa. Tanti i commenti negativi apparsi in poco tempo su Twitter. “Mica sono dei negri” Si è toccato il fondo” ha osservato una telespettatrice. Non è mancata la battuta ironica sul caso: “Mica sono dei negri!” vince il premio per la miglior apertura di busta 1918″. Insomma, un’uscita – quella del signor Nando – che ha lasciato tutti davvero di stucco. Maria De Filippi scioccata dal signor Nando “In bocca al lupo, ve ne servirà” ha augurato Maria De Filippi a Carlo, Giada e a tutti gli altri che hanno chiesto di riabbracciare Nando, nonostante il suo atteggiamento tutt’altro che amorevole.

