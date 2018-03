E alla fine anche Maria ha perso le staffe. La signora di canale 5, sempre pacata e tranquilla non è riuscita a tacere davanti alla storia di Carmen e Giorgio, andata in onda durante l’ultima puntata di C’è Posta per te che ha visto, tra l’altro, la partecipazione speciale di Luca Argentero e Emma Marrone. Carmen e Giorgio, rispettivamente figlia e padre che non si vedono e non si sentono da quasi dieci anni. I due si sono allontanati a seguito del divorzio dell’uomo con la madre di Carmen. Successivamente Giorgio si è rifatto una vita accanto a Monica, una donna polacca, che non è riuscita a instaurare un buon rapporto con Carmen e il fratello Mirco. Le dichiarazioni di Giorgio hanno fatto andare su tutte le furie Maria De Filippi che, con pazienza e determinazione, ha fatto il possibile per far ragionare il siciliano e riconciliarlo con la giovane figlia. “Perché non mi ha cercato prima?” ha chiesto Giorgio a Maria De Filippi in merito alla richiesta di Carmen. La moglie di Maurizio Costanzo non ha visto di buon occhio lo sfogo dell’uomo e prontamente ha ribattuto: “Perché non l’hai cercata tu?”. (Continua dopo la foto)

Una replica che ha subito trovato l’approvazione del pubblico in studio -che ha applaudito fragorosamente- e pure di quello a casa. I commenti in rete sono stati particolarmente impietosi: “Caro papá ti sei dimenticato le palle a casa! Vai a prenderle, torna e dimostra di essere uomo! La nuova compagna poi, è proprio un'arpia! P.s. come ha fatto quest'uomo a fare una figlia intelligente?” E ancora: “ Bello,comodo e FACILE mettere al mondo i figli e poi trovarsi la compagna,farsi i propri comodi e abbandonarli.”UOMINI” senza dignitá,questo qua sa solo arrampicarsi agli specchi,inventare scuse che non reggono pur di non ammettere di aver abbandonato e di essersene fregato della figlia...





SENZA PAROLE. Semplicemente certa gente non è portata a fare il genitore,tutto qua.

Carmen meritavi decisamente meglio…” Maria ha rimproverato Giorgio anche quando è stato tirato in ballo il fatto che l’uomo non sia stato presente al parto della figlia, che oggi ha due bambini che non vedono l’ora di conoscere il nonno. “Ma quando le è nato il figlio tu che hai fatto?” ha osservato la De Filippi, che ha portato Giorgio ad approfondire le sue mancanze nei confronti di Camen. La bionda presentatrice è stata poi categorica: “Non c’è una legge, certe cose dovrebbero venire naturali”. Alla fine, dopo un lungo confronto con la figlia, con la compagna Monica e con Maria De Filippi, Giorgio ha deciso di aprire la busta a Carmen a C’è posta per te.

