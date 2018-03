Le sue parole servivano per fare chiarezza e finalmente sono arrivate. Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei famosi, si collega dall’Honduras durante la puntata di Verissimo in onda su Canale 5 per dire la sua. De Martino ci tiene a difendere la produzione. “La professionalità degli autori e di Andrea Marchi (capo-progetto per Magnolia, ndr) è fuori discussione. Invito a pensare che i naufraghi sono persone adulte e vaccinate, un po’ di carriera alle spalle ce l’hanno, non sono persone manipolabili, pensano con il loro cervello e dicono ciò che vogliono”, dichiara a Silvia Toffanin. Tesi ribadita poco prima da Daniele Bossari che afferma: “Ogni concorrente è padrone dei suoi pensieri, nessuno viene manipolato”. E poi... “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione". (Continua a leggere dopo la foto)

"La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…”: si leggeva su Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 febbraio. “Dovrebbero dirlo gli altri, altrimenti non sapremo mai come sono andate davvero le cose”, aveva puntualizzato a Mattino Cinque il giornalista Valerio Palmieri, che aveva paragonato questa storia alla vicenda che qualche anno fa ha coinvolto Belen Rodriguez e Rossano Rubicondi. (Continua a leggere dopo le foto)

Bettarini, interpellato in merito, afferma: “Non so di chi si tratta. Comunque ben per loro. Le privazioni sono tante, non mangiano, non vedono nessuno, non hanno il telefono, almeno impiegano il tempo in maniera produttiva…”. Il fatto è avvenuto lontano dalle telecamere ma a qualche vip questo ravvicinamento non è sfuggito, tanto che la verità potrebbe venire a galla solo se qualcuno avrà il coraggio di rivelare tutto.

