A Uomini e Donne deve essere tempo di segnalazioni. Che non risparmiano nemmeno il Trono Over. A quello Classico di recente abbiamo visto nella bufera Marta Pasqualato, la corteggiatrice di Nicolò Brigante accusata, con tanto di conversazioni Whatsapp come prova, di avere una frequentazione fuori dagli studi del programma, con uno studente che risponde al nome di 'Beppe'. Si è difesa Marta, ha detto che era tutto uno scherzo e chissà se alla fine il tronista, che è prossimo alla scelta, le crederà veramente. E poi, ancora, la segnalazione del bacio di Sara Affi Fella, altra tronista che divide la scena con Brigante, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro, e il suo corteggiatore Luigi. È stata una telespettatrice che abita nello stesso paese di Sara a segnalare al sito del programma di averla vista vicinissima a Luigi durante l'ultima esterna. E chissà come la prenderà Lorenzo Riccardi, il corteggiatore conteso e tanto ambito da lei e Nilufar. Ma veniamo al Trono Over, perché anche lì i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Ma vi sorprenderà che stavolta i protagonisti non sono Gemma Galgani e Giorgio Manetti. E non c'entra nemmeno Tina Cipollari, che in tema segnalazioni va fortissimo ultimamente. (Continua dopo la foto)

Pensate che di recente era stato proprio Angelo, il fascinoso cavaliere napoletano del parterre maschile a rivelare che tra l'opinionista storica del programma e il Gabbiano ci fosse qualcosa di più di una simpatia. Ennesima segnalazione ed ennesima smentita dei due diretti interessati. Stavolta è proprio Angelo a essere finito nel mirino. Premettiamo per chi non seguisse molto il Trono Over che il 39enne campano è diventato uno dei cavalieri preferiti. Bello, passionale e verace, ha avuto una storia con Anna Tedesco e ora è molto ambito tra le dame e seguitissimo dai fan del programma. A tirare fuori gli altarini di Angelo, sempre Gianni Sperti, che ormai possiamo definire un esperto, l'addetto delle segnalazioni. Beh, all'opinionista è arrivato un filmato... (Continua dopo le foto)

Si tratta di un breve video girato con il cellulare tramesso anche in puntata che mostra mostra Angelo a cena con una ragazza giovane. C'è del tenero tra loro? Angelo frequenta già qualcuna al di fuori della trasmissione? Le solite domande a fronte di una segnalazione di questo tipo. Alla vista di quella clip, il protagonista della vicenda si è affrettato a precisare: "È solo una ragazza che conosco da tempo, famiglia compresa. Per giunta è molto giovane, ha 20 anni. Io ne ho 39. Lei mi ha scritto chiedendomi se potevamo uscire a cena con me ed io ho accettato. Tutto qui". Solo un'amicizia, dunque? Così dice lui, ma non è comunque mancata una frecciatina da parte della sua ex fiamma, Anna Tedesco: "Adesso credi nell'amicizia tra uomo e donna?".

Qui il video della segnalazione su Angelo

“Sei un demone!”, e poi la rivelazione choc. A Uomini e Donne va in scena un insolito teatrino: accuse pesanti, paura e violenza condiscono la trasmissione. Tutto è avvenuto sotto agli occhi attoniti del pubblico: un putiferio che non si può dimenticare