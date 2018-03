Alessia Marcuzzi nella bufera, la Pinella criticatissima sui social. Non a tutti è piaciuto come ha gestito il 'canna-gate' e adesso anche da Striscia le hanno dato della 'svicolona'. Ma adesso la conduttrice dell'Isola dei famosi 2018 ha detto basta e ha deciso di rispondere agli hters che la massacrano ogni giorno. Per molti spettatori, l’intervista nella terza puntata del reality a Eva Henger, che ha ribadito le accuse contro Monte (reo, a suo dire, di aver portato marijuana all’Isola) sarebbe stata un vero e proprio processo alla naufraga, senza imparzialità. Addirittura, è partita una petizione per far tornare alla conduzione Simona Ventura. Da qui il duro sfogo della Marcuzzi su Instagram. La Marcuzzi, che normalmente è molto solare ha reagito con una certa stizza: “Lavoro in tv da 25 anni. Non mi dovete insegnare come si conduce un programma. Accetto il fatto che io non vi piaccia, ma io sono così anche nella vita… dico tutto quello che penso senza problemi. Se non vi garba, non guardatemi”, ha scritto replicando con un commento ad un post sul profilo Instagram del sito di Bitchyf.it. (continua dopo la foto)

Parole asciutte, senza troppi sprechi di energia ma chiare e adamantine. Una veste nuova per la conduttrice che per una volta tira fuori gli artigli e si fa sentire. Poi un altro affondo sempre su Instagram: “In certi casi e con certe persone, sapere di non essere come loro è già una gran bella soddisfazione”. Il primo like? Di Stefano De Martino, inviato a L’Isola dei famosi che lei conduce. In molti sospettano che la Marcuzzi, pur senza nominarla, in questo post punti il dito contro Eva Henger. Colei che con il 'canna-gate' e la complicità di Striscia la Notizia, di fatto, sta cercando in tutti i modi di rovinarle il reality. Il 5 febbraio in studio la Henger aveva rinnovato le sue accuse "Io ho rischiato 12 anni di reclusione in un carcere dell'Honduras per la bravata di Francesco. Bisogna avere rispetto per chi lavora. Io ho una bambina di 8 anni e ho rischiato di rivederla a 20 anni. In albergo è venuta una persona con la marijuana, Francesco – davanti a tutti – ha preso questa cosa".





Molti hanno l'impressione che la produzione dell'Isola cerchi di mettere una pietra sulla vicenda, ma ci pensa Striscia la Notizia a tenere vivo l'argomento, con nuovi scoop decisamente scottanti. Il più clamoroso è il fuorionda di Eva Henger, che – ignara delle telecamere – ha sostenuto come Francesco Monte non si sia ritirato di sua scelta ma perché obbligato dalla produzione: "Io ho parlato con le autrici e ho detto di andare a vedere nella valigia del signorino perché lì ci stava di sicuro ancora la roba. È successo questo venerdì, e lui sabato di urgenza ha lasciato l’Isola dei Famosi perché lo hanno messo sull’aereo. Lui non avrebbe mai abbandonato il gioco, ma gli avranno detto ‘Te ne vai o ti dobbiamo fare arrestare’".

